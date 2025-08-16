การเมือง

สุทัศน์ ยาละ จากพรรคประชาชน ลงสมัครซ่อม สส.เขต 7 เชียงราย ท้าชิงเก้าอี้กับ ‘เพื่อไทย’

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้ง สส. เขต 7 เชียงราย ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 14 กันยายน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 13 สิงหาคมเป็นต้นมา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยในวันนี้ (16 สิงหาคม) ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรับสมัคร มีผู้สมัครเพิ่มอีก 1 คน คือ นายสุทัศน์ ยาละ จากพรรคประชาชน ได้หมายเลข 2 รวมขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 2 คน คือ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน และการรับสมัครจะเปิดถึงวันพรุ่งนี้ (17 สิงหาคม) เป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับการเลือกตั้ง สส. เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้า และตำบลจันจว้าใต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น จะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 14 กันยายน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

