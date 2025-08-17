มาริษ นำภาคีออตตาวา-ทูต 33 ปท.ขึ้นภูมะเขือ ศรีสะเกษ ดูหลักฐานระเบิดสังหาร ขอหยุดส่งเงินให้กัมพูชา ถก ‘อาร์บีซี’เขมรปัดร่วมกู้ทุ่นบึ้ม-ปราบสแกมเมอร์
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงข้อมูลและเหตุผลเกี่ยวกับการดำเนินการของไทย โดยมีคณะทูตและผู้แทน จำนวน 36 คน แบ่งเป็น 33 ประเทศ 1 องค์กร 2 องค์การระหว่างประเทศ สื่อมวลชนไทยและสื่อต่างประเทศ เข้าร่วม
ต่อมานายมาริษแถลงต่อคณะทูตรวมถึงสื่อต่างชาติ ภายหลังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ในส่วนของโครงการกู้ทุ่นระเบิดใหม่ ทราบว่ามีหลายประเทศในภาคีบริจาคเงินโครงการดังกล่าวแก่กัมพูชา ถึงเวลาต้องทบทวนการให้ความช่วยเหลือกัมพูชา ที่ไม่ให้ความร่วมมือในวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค หากยังมีกรณีการเหยียบทุ่นระเบิด สถานการณ์ก็จะแย่ลง ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย ลดความขัดแย้งของทั้งสองประเทศ
ต่อมานายมาริษ พร้อมคณะทูต 33 ประเทศ ลงพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยปฏิบัติการภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานเก็บกู้และตรวจยึดทุ่นระเบิดรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่พบในพื้นที่ โดยมีสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ โดยเก็บกู้และตรวจยึดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ 46 ทุ่น ในจำนวนนี้ 16 ทุ่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ยังพบทุ่นระเบิดดักรถถัง ลูกจรวด RPG และลูกระเบิดขนาด 60 และ 82 มม.
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ตรวจพบส่วนใหญ่จะถูกฝังอยู่ไม่ลึกจากพื้นดิน อำพรางด้วยดินและเศษใบไม้ ซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับโลหะเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการค้นหา ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เหยียบจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของรองเท้าที่สวมใส่
หนึ่งในคณะทูตได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงการตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลครั้งล่าสุด ได้รับคำตอบว่าเพิ่งพบเมื่อ 3 วันที่ผ่านมาในพื้นที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือ
จากนั้นนายมาริษ พร้อมคณะทูต 33 ประเทศ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนใน อ.กันทรลักษ์ ที่ได้รับผลกระทบจากอาวุธของฝ่ายกัมพูชา รวมทั้งสิ้น 28 หลังคาเรือน
ที่โรงแรมบ้านทะเลภู รีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันจันทบุรีตราด (ผบ.นย.และ ผบ.กปช.จต.) ในฐานะประธานฝ่ายไทยร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ (อาร์บีซี)ส่วนทางกัมพูชานำโดย พล.ต.อุย เฮียง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคทหารที่ 3 ของกัมพูชา
ต่อมา พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ (ทร.) เปิดเผยว่าการประชุมอาร์บีซี
โดยฝ่ายไทยเพิ่มข้อเสนอเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน และการปราบปรามสแกมเมอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ จากกัมพูชาเท่าที่ควร และจากผลการประชุมวันนี้ก็ยังไม่ได้การตอบรับใดๆ จากฝ่ายกัมพูชา
