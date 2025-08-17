สวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ ด้วยวัย 93 ปี ณ บ้านพัก ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 00.11 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม 2568 โดยกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป
สำหรับ นายสวัสดิ์ โชติพานิช เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2474 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย ทั้งประธานศาลฎีกา ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) (กฎหมายสาธารณสุข) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมบังคับคดี สมาชิกวุฒิสภา กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกรรมการการเลือกตั้ง