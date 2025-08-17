ศบ.ทก.ตอกกลับ ‘ไมเคิล อัลฟาโร’ ชี้ ไม่ได้เป็นนักข่าวทำเนียบขาว หากเผยแพร่ข้อมูลเท็จซ้ำซาก จะดำเนินการตามกม.
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ชี้แจงข้อกล่าวหาที่บิดเบือนเกี่ยวกับการรุกล้ำดินแดนของกองกำลังไทยตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยบุคคลที่ใช้ชื่อว่านาย Michael B Alfaro กล่าวอ้างว่ากองกำลังทหารไทยได้รุกล้ำดินแดนและขัดขวางการสัญจรของประชาชนกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนนั้น ต่อมาได้ปิดกั้นการเข้าถึง สะท้อนเจตนาไม่บริสุทธิ์
โดย ศบ.ทก.ขอชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องความน่าเชื่อถือของผู้กล่าวหา จากการตรวจสอบ นาย Michael B Alfaro มิได้มีสถานะเป็นผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา และไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการ หรือ สื่อมวลชนใดๆ ที่ได้รับการรับรอง บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพิ่งจัดตั้งในปีปัจจุบัน และยังมีข้อบกพร่องด้านความน่าเชื่อถือหลายประการ เนื้อหาที่เผยแพร่จึงไม่อาจถือเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานสื่อสากล แต่เป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลที่ปราศจากหลักฐานรองรับ
พล.ร.ต.สุรสันต์ กล่าวว่า เรื่องการบิดเบือนข้อเท็จจริง การนำเสนอที่ใช้ถ้อยคำฟันธง และกล่าวหาต่อประเทศไทยโดยตรง ไม่เพียงเป็นการละเมิดหลักการรายงานข่าวเชิงวิชาชีพ แต่ยังอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่สาธารณชนระหว่างประเทศ ศบ.ทก.เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน และไม่สามารถยอมรับได้
พล.ร.ต.สุรสันต์ กล่าวว่า กองทัพไทยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไม่เคยมีการรุกล้ำดินแดนและไม่เคยกระทำการที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน ภารกิจของกองกำลังไทยดำเนินไปภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ความระมัดระวังสูงสุด และยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการธำรงความสัมพันธ์ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านกับกัมพูชา แต่จะไม่ยอมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือการบิดเบือน ที่กระทบต่อเกียรติภูมิและความมั่นคงของชาติ
พล.ร.ต.สุรสันต์ กล่าวว่า ศบ.ทก.ขอให้สื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว และใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวสารที่บิดเบือน ถูกนำไปขยายผลจนสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ย้ำว่า ประเทศไทยยึดมั่นในหลักสากลแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติ แต่จะไม่ยอมให้ข้อมูลเท็จ การบิดเบือน หรือการยั่วยุใดๆ มาบั่นทอนศักดิ์ศรีของชาติ และหากมีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในลักษณะซ้ำซากหรือบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ ไทยจะพิจารณาดำเนินการตามกรอบกฎหมายและกลไก