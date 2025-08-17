ทบ. ชี้ เฮง รัตนา ผอ.CMAC กัมพูชา เลือกนำเสนอข้อมูลบางส่วน ปมทุ่นระเบิด หวังบิดเบือน

การเมือง

ทบ. ชี้ “เฮง รัตนา” ผอ. CMAC เขมร เลือกนำเสนอข้อมูลบางส่วน หวังบิดเบือนให้เกิดความสับสน ระบุ ผู้แทนต่างชาติ เห็นและสัมผัสความจริงที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.68 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากกรณี นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการ CMAC มีการชี้แจงต่อสาธารณะว่า “ทุ่นระเบิด PMN-2 ที่ฝ่ายไทยนำมาแสดง และกล่าวอ้างว่ากัมพูชาลอบวางนั้น ยังไม่ถูกดึงสลักนิรภัย ซึ่งโดยทางเทคนิค ระเบิดที่นำไปวางต้องดึงสลักนิรภัยออกก่อน มิฉะนั้นระเบิดจะไม่ทำงาน”

ซึ่งการชี้ประเด็นดังกล่าวมีเจตนาหวังให้ผู้รับสารเข้าใจผิดว่าไทยสร้างภาพหลอกนักข่าวและนักการทูตนั้น ว่า ทุ่นระเบิดที่นำมาจัดแสดงให้คณะผู้แทนจากต่างประเทศได้ดู ในส่วนที่นายเฮง รัตนากล่าวว่ายังไม่ดึงสลักนิรภัยออกนั้น ถูกตรวจพบจากการเข้าตรวจค้นและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยหน่วยทหารช่าง เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 68 บริเวณพื้นที่ภูมะเขือในจุดที่ทหารกัมพูชาเคยวางกำลังอยู่  บริเวณดังกล่าวฝ่ายไทยได้ตรวจพบทุ่นระเบิดเป็นจำนวนมาก

ส่วนใหญ่เป็นทุ่นระเบิดแบบ PMN-2 ซึ่งที่พบมีทั้ง 2 ลักษณะ คือ ทุ่นระเบิดที่เก็บไว้ยังไม่ได้นำไปติดตั้ง จึงเห็นในภาพว่ายังมีสลักนิรภัยติดอยู่ และ ทุ่นระเบิดที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีสลักนิรภัย

โดยทั้งสองลักษณะได้ถูกนำมาแสดงให้คณะผู้แทนจากต่างประเทศได้ดูเมื่อวานนี้(16 ส.ค.68)

“นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการ CMAC ได้นำภาพมาประกอบข่าวนั้น เป็นการเลือกภาพมาเพียงบางส่วน ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งเป็นลักษณะของการพยายามนำภาพบางส่วนมาบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อหวังให้เกิดความสับสน และมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับพยานหลักฐานของฝ่ายไทย
แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นผล เพราะผู้แทนจากต่างประเทศได้เห็นและสัมผัสกับของจริงทั้งหมดอย่างละเอียดและครบถ้วนแล้ว”พล.ต.วินธัย กล่าว

