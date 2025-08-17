ชัยชนะ ประกาศศึกยาเสพติด ไม่เกรงกลัวอิทธิพล เปิดช่อง ปชช.แจ้งเบาะแสผ่านเฟซบุ๊ก
“ชัยชนะ” ประกาศศึก ”ยาเสพติด“ ไม่เกรงกลัวอิทธิพล เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสโดยตรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายรูปแบบใหม่
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางลงพื้นที่ ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลในพื้นที่ และ “มินิธัญญารักษ์” โรงพยาบาลเกาะลันตา ในระหว่างการเยี่ยมชม นายชัยชนะได้ตรวจดูการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วย การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของศูนย์มินิธัญญารักษ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเปรียบเทียบยาเสพติดเป็นภัยที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธสงคราม เพราะสามารถทำลายชีวิตผู้คนได้เป็นล้านคน
นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนรับไม่ได้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำท้องที่ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการค้ายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไอ ยาบ้า หรือยาไอซ์ โดยตนจะดำเนินการปราบปรามอย่างเด็ดขาด ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยตรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หากตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ จะถือว่ามีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า มีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันที่ราคาถูกลงอย่างน่าตกใจ จากเดิมที่ยาบ้ามีราคาเม็ดละ 300 บาท ปัจจุบันเหลือเพียง 40 บาท ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จากที่เคยระบาดในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้ลุกลามลงไปสู่ระดับมัธยมและประถมศึกษาแล้ว นอกจากนี้ตนขอเน้นย้ำถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ คือ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มาในรูปแบบของเล่นหรือตัวการ์ตูน ทำให้ผู้ปกครองไม่รู้ และมีการลักลอบผสมยาเสพติดลงไป ทำให้เด็กติดบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
“รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามและบำบัดผู้เสพยาเสพติดอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในครอบครัว เช่น ข่าวลูกฆ่าพ่อที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่า ยาเสพติดส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพอย่างรุนแรง” นายชัยชนะ กล่าว