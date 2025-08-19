การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนชโลทร

…ผ่าน “สภาผู้แทนราษฎร” ไปตามเสียงฝั่งรัฐบาล แบบที่ต้องถือว่า “ฝ่ายค้าน” ทำหน้าที่เข้มข้น หากจะบอกว่าหลายหน่วยงานสะบักสะบอมจากการเปิดโปงก็น่าจะได้ “งบประมาณรายจ่าย 2569” รวม 3.78 ล้านล้านบาท ส.ส.เห็นชอบ 257 ไม่เห็นชอบ 230 งดออกเสียง 1 ไปลุ้นระทึกกับพิจารณาของ “วุฒิสภา” ที่รับรู้กันว่าส่วนใหญ่เป็น “สีน้ำเงิน” ที่ชั่วโมงนี้ โหวตด้วยรีโมตของ “ฝ่ายค้าน”

…การเมืองที่อ่อนไหวว่ารัฐบาลจะ “ไปรอด” หรือไม่ “เพื่อไทย” ที่ซวนเซมาตลอดทาง “งบเพื่อจุนเจือโครงสร้างและผู้คนในเครือข่ายสวัสดิการข้าราชการ” เป็นภาคบังคับให้ต้องตั้งขึ้นมาจ่ายไปแล้ว ที่รออยู่คือที่จะแบ่งมา “ดูแลประชาชน” สร้างผลงานก่อนการเลือกตั้ง “โครงการเรือธง”ขยับไม่ได้ อย่างน้อยที่พอหาคะแนนได้บ้างอย่าง “20 บาทตลอดสายรถไฟฟ้า-การดูแลเกษตรกรที่ราคาพืชผลตกต่ำ-สังคมสูงวัยที่ต้องการการดูแลละเอียดขึ้น” ต้องให้เห็นเป็นรูปธรรม ได้แค่ไหน “ผลการเลือกตั้งครั้งหน้า” เป็นคำตอบ

…ปวดหัวกับชั้นเชิง “การเมืองระหว่างประเทศ” ของ “ฮุน เซน-ฮุน มาเนต” ที่พลิกพลิ้วปลิ้นไปในทางที่เป็นประโยชน์กับ “กัมพูชา” ได้ตลอด ขณะที่ฝั่ง “ไทย” ดูเหมือนว่า “รัฐบาล” ตามไม่ทันในเวทีโลก “ทหารถูกทุ่นระเบิด” ขาขาดซ้ำแล้วซ้ำอีก กดดันให้ “กองทัพ” ต้องเตรียมกำลังรบ ใน “สัญญาหยุดยิง” ทำให้ “มวลชนการเมืองประเทศเรา” เชียร์ “ทหาร” ตะโกนด่า “รัฐบาล” ส่งผลแนวโน้มกระแสนิยมพลิกผัน ในทิศทางที่เริ่มจะคาดเดาได้ว่าเป็นปัญหาต่อ “ความเชื่อมั่นในประชาธิปไตย”

…กระแสคนส่วนใหญ่ โหมไปใส่ใจ “อธิปไตย” ที่ “ปราสาทตาควาย-ปราสาทตาเมือน” การจัดการ “บ้านเรือนเขมรที่รุกเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนและแผ่นดินหลังหลักเขตประเทศไทย” โหมปลุก “ชาตินิยม” เป็นกระแสกำหนดทิศทางการเมือง ซึ่งประสบความสำเร็จ เพราะ “นักการเมือง” ฟาก “เสรีนิยม” เริ่มว่ากันเองให้ระวังท่าทีการแสดงออก ที่ก่อปฏิกิริยา “ทัวร์ลง” ได้ง่ายๆ

…ความน่าสนใจอยู่ที่ “คนรุ่นใหม่” อีกกลุ่ม มุ่งไปที่แสดงความเป็นห่วงต่อ “วิกฤตคุณภาพชีวิต” เริ่มรวมตัวกันตั้งคำถามถึง “ความอยู่รอดของคนชั้นกลาง” อันหมายถึงที่เป็น “หัวใจของพลังพัฒนาประเทศ” ที่ “สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ” ทำให้ “ค่าครองชีพ” เพิ่มสูงกว่า “รายได้” เป็นชีวิตที่อยู่ได้ยากลำบาก ในยุคที่ “AI” แย่งงาน แย่งอาชีพ เสียงเรียกร้องให้ “รัฐบาล” หาทางแก้ไข ดังไม่แพ้กัน

…ระหว่าง “ความมั่นคง” ของ “อำนาจเหนือแผ่นดินชายแดน” กับ “ความมั่นคงในชีวิตของผู้คนที่เป็นอนาคตของชาติ” แน่นอนว่าเป็น “โจทย์ที่จะต้องพาให้เดินไปด้วยกัน” เพียงแต่เมื่อมีการถามถึงการจัดลำดับ“ความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน” แบบต้องการคำตอบให้ชัด อย่าว่าแต่ “รัฐบาล” เลยที่ต้องอึดอัด แม้กระทั่ง “ปู่ ย่า ตา ยาย” ที่ต้องชูธง “รักชาติ” ยังต้องประเมินให้รอบคอบว่า หาก “เพื่อลูกหลาน” ต้องตอบคำถามนี้แบบไหน

…ในมุมของ “สภาพเศรษฐกิจ” แม้ประเด็น “ภาษีที่มหาอำนาจใช้เป็นเครื่องมือกู้วิกฤตประเทศ” จะสรุปที่ “ร้อยละ 19” ทำให้หมดกังวลไปในระดับหนึ่ง แต่เชื่อว่าไม่นานจะต้องพูดถึง “ผลกระทบจากสินค้านำเข้าที่ไทยเราต้องลดภาษี” มาแย่งชิง “ตลาดในประเทศ” ส่งผลต่อ “ผู้ผลิต” โดยเฉพาะรายเล็กที่หล่อเลี้ยงชีวิต “ลูกจ้างแรงงาน” ไม่ได้คิดถึง “เลิกผลิตแล้วสั่งนำเข้ามาทดแทน” ซึ่งยังไม่ได้ยินมาตรการรับมือของรัฐบาล

…หายใจทั่วท้องขึ้นมาบ้าง เมื่อ “แบงก์ชาติ” กลับมาทำงานแบบเข้าใจไปในทางเดียวกันกับ “รัฐบาล” มากขึ้น ถึงวิธีการประคับประคอง “การเงินกับการคลัง” ให้สอดคล้องกัน ที่ห่วงว่า “แบงก์พาณิชย์” จะไม่เอาด้วย ก็เห็น “รับลูก” ได้ทันที ไม่เห็นบ่นว่าจะมีปัญหาอะไร

เยี่ยมชม – อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย วรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการสำหรับจำหน่ายสินค้าชุมชนของ บจก.รู้รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ในงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” ประจำปี 2568 โดยมี อภิชาติ โตดิลกเวชช์, ภาวินี ไชยสิทธิ์ ต้อนรับ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ต้อนรับ – ศตกมล วรกุล ผอ.อาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บจก.อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง พร้อมด้วย ภทรธร หาญรักษ์ ผจก.โรงแรมทินิดี เทรนดี้ กรุงเทพ ข้าวสาร ให้การต้อนรับ Tin Tun Oo ประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา พร้อมด้วย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และ น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อมวลชนไทย-เมียนมา ณ โรงแรมทินิดี เทรนดี้ กรุงเทพ ข้าวสาร
แสดงดนตรี – ศูนย์ซี อาเซียน (C asean) สนับสนุนโดย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จัดการแสดงดนตรีภายใต้แนวคิด “A Decade of Harmony, A Journey to Expo 2025” เพื่อฉลองทศวรรษแห่งมิตรภาพของวง C asean Consonant โดยมี ฐาปน สิริวัฒนภักดี, Otaka Masato, Millicent Cruz Paredes และ Rachmat Budiman พร้อมด้วยคณะทูตและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ ศูนย์ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคาร CW เมื่อเร็วๆ นี้

สนับสนุน – สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมด้วย ปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ พัชรพงษ์ ธะนะปัด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมส่งมอบหมวกกันน็อก 100 ใบ และเครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง ให้แก่ สน.สุทธิสาร โดยมี พ.ต.ท.ชุติพนธ์ ตะกรุดทอง, พ.ต.ท.กงจักร์ทองเสี่ยน และ ร.ต.อ.อธิษฐ์พัชร์ มิตรวงศ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
สักการะ – กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย อัศวิน-ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดพิธีสักการะองค์พระศิวะเนื่องในเดือนชราวาน ซึ่งถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์และมหามงคลที่สุดแห่งปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยมี ซูซีล กูมาร์ ดาห์นูก้า ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย ร่วมพิธีด้วย ณ บิ๊กซี ราชดำริ
มอบอุปกรณ์ – ชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ผู้แทนมอบชุดอุปกรณ์การเรียน 3,000 ชุด ภายใต้โครงการ “Double A Fit for Kids ครั้งที่ 3” ผ่านมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ โดยมี สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน มูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปจัดสรรและกระจายยังโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน เมื่อเร็วๆ นี้