เริ่ม 18 ส.ค. คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว 8 ชาติ ลงพื้นที่ช่องอานม้า-ฐานจุ๊ปตะโมก รับทราบข้อเท็จจริงทุ่นระเบิด

IOT 8 ชาติ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เขมร 3 วัน ช่องอานม้า-ฐานกฤษณา-ฐานช่องจุ๊ปตะโมก รับทราบข้อเท็จจริง กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดสังหาร-ข้อมูลเขมร ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (18 ส.ค.) กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) จะนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team : IOT) จำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน, มาเลเซีย, ลาว, อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม 14 คน นำโดย ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 (กกล.สุรนารี)
ทั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา ตามบันทึกข้อตกลงจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา รวมทั้งการขัดขวางการปฏิบัติการในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
โดยมีกำหนดการในวันแรก (18 ส.ค.) คณะจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยัง บก.มณฑลทหารบกที่ 22 (มทบ.22) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในช่วงเวลา 15.15 น.
วันอังคารที่ 19 ส.ค. เดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และเดินทางต่อไปยังผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ส่วนช่วงบ่ายจะเดินทางเพื่อไปยังฐานกฤษณา-ฐานปราบศึก ใกล้ภูมะเขือ พร้อมรับชมภารปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการหุ่นระเบิดด้านมนุษธธรมที่ 2
ส่วนวันพุทธที่ 20 ส.ค. คณะเดินทางตรวจเยี่ยมเชลยศึก จากนั้นเดินทางไป รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมตรวจพื้นที่ผลกระทบจากจรวดหลายลำกล้อง BM-21) ต่อจากนั้นเดินทางไปช่องจุ๊ปตะโมก ตรวจพื้นที่จุดที่กำลังพล ร้อย.ทพ.2601 เหยียบกับระเบิด