ศึกชิง ส.ส.เชียงราย เขต 7 วัดพลัง ‘เพื่อไทย-ประชาชน’ ลุ้นผลเลือกตั้ง 14 ก.ย.68

ศึกชิง ส.ส.เชียงราย เขต 7 วัดพลัง ‘เพื่อไทย-ประชาชน’ รอลุ้นผลเลือกตั้ง 14 ก.ย.68
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปผลการรับสมัคร ส.ส. จ.เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อม แทนตำแหน่งที่ว่างของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม รวมแล้วมีผู้สมัคร 2 ราย
ประกอบด้วย นายสง่า พรมเมือง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย เขต อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หมายเลข 1 จากพรรคเพื่อไทย มาสมัครวันที่ 13 สิงหาคม และ นายสุทัศน์ ยาละ หมายเลข 2 ผู้สมัครจากพรรคประชาชน มาสมัครวันที่ 16 สิงหาคม
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย ประกอบด้วย อ.แม่จัน (เฉพาะ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้) อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เชียงของ (เฉพาะ ต.ครึ่ง ต.ศรีดอนชัย ต.ริมโขง ต.เวียง ต.สถาน และ ต.ห้วยซ้อ) และ อ.เวียงแก่น โดย กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.