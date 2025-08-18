8 ชาติ ลุย 3 จว. ทัพไทย พาตรวจจุดบึ้ม-ช่องอานม้า ทูตทหารมาเลเซียนำทีม ทบ.ซัด เขมร ไม่กู้ระเบิด รบ.ชวน สื่อโลก ลงพื้นที่ โต้ ไมเคิล แค่ล็อบบี้ยิสต์
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก (ทบ.) ระบุกรณี พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) กัมพูชา แถลงอ้างแนวทางการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกัมพูชา ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ และคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) ไม่มีอำนาจตัดสินใจ ต้องนำเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ว่า ที่กัมพูชากล่าวในลักษณะนี้ ย่อมแสดงถึงการยอมรับว่าฝ่ายกัมพูชามีการใช้ทุ่นระเบิดคุกคามทำร้ายฝ่ายไทยจริงอย่างชัดเจน โดยกัมพูชาแสดงท่าทีที่จะดำเนินการในเรื่องทุ่นระเบิดนี้ ก็ต่อเมื่อข้อตกลงหยุดยิงสมบูรณ์แล้ว ซึ่งในสภาพความเป็นจริง หากฝ่ายกัมพูชายังคงใช้ทุ่นระเบิดอยู่ ข้อตกลงหยุดยิงจะสมบูรณ์ได้อย่างไร
‘โดยเฉพาะสิ่งนี้ยังเป็นอาวุธที่กัมพูชาใช้คุกคามทำร้ายฝ่ายไทยอยู่ตลอดเวลาเพียงฝ่ายเดียว มีปรากฏหลักฐานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ซึ่งพิจารณาได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับทุ่นระเบิดในห้วงที่ผ่านมา ‘พล.ต.วินธัยกล่าว
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการ ศบ.ทก. กล่าวว่า วันที่ 18-20 สิงหาคมนี้ กองทัพไทยจะนำคณะสังเกตการณ์ชั่วคราว (the Interim Observer Team – IOT) ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้วยเช่นกัน เพื่อรับทราบข้อเท็จ และการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้ในการประชุม GBC ที่ผ่านมา นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมนำสื่อมวลชนระดับโลกลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี จ.สุรินทร์ สัปดาห์หน้านี้ ในจุดที่ไทยถูกอาวุธหนักของกัมพูชาถล่ม อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน พื้นที่พลเรือน จากนั้นจะเชิญสื่อมวลชนระดับโลกไปยังพื้นที่ที่รวบรวมกับระเบิดที่ทางเจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้โดย TMAC ก่อนจะให้ชมการปฏิบัติการทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการรุกล้ำอธิปไตยไทย
‘กรณีสำนักข่าวของกัมพูชารายงานข่าวของนายไมเคิล อัลฟาโร ที่ไปไลฟ์สดชายแดนกัมพูชา-ไทย ด้วยการเซตฉาก และกล่าวอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวของสหรัฐ และกล่าวหาไทยด้วยถ้อยคำรุนแรง และใส่ร้ายป้ายสีไทยด้านเดียว ขณะนี้พบว่านายไมเคิลไม่ได้เป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาว ยังแอบอ้างถึงประธานาธิบดีสหรัฐ เมื่อข้อมูลปรากฏชัดว่านายไมเคิลเป็นเพียงแค่ล็อบบี้ยิสต์ที่กัมพูชาจ้างมา ฉะนั้น วันนี้จบข่าว ไม่เชิญมาไทยอย่างแน่นอน’ นายจิรายุกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 สิงหาคม บก.ทท.จะนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team : IOT) จำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน, มาเลเซีย, ลาว, อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม 14 คน นำโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ประจำกรุงเทพมหานคร ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 (กกล.สุรนารี)
ทั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา ตามบันทึกข้อตกลงจากผลการประชุมจีบีซีไทย-กัมพูชา รวมทั้งการขัดขวางการปฏิบัติการในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
โดยมีกำหนดการในวันแรก วันที่ 18 สิงหาคม คณะจะเดินทางจากกรุงเทพฯไปยัง บก.มณฑลทหารบกที่ 22 (มทบ.22) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในช่วงเวลา 15.15 น.
วันที่ 19 สิงหาคม เดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และเดินทางต่อไปยังผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ส่วนช่วงบ่ายจะเดินทางเพื่อไปยังฐานกฤษณา-ฐานปราบศึก ใกล้ภูมะเขือ พร้อมรับชมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธธรมที่ 2
และวันที่ 20 สิงหาคม คณะเดินทางตรวจเยี่ยมเชลยศึก จากนั้นเดินทางไป รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมตรวจพื้นที่ผลกระทบจากจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ต่อจากนั้นเดินทางไปช่องจุ๊ปตะโมก ตรวจพื้นที่จุดที่กำลังพล ร้อย.ทพ.2601 เหยียบทุ่นระเบิด