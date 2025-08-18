ดีเอสไอจ่อลุย ‘เขากระโดง’ ลงพื้นที่บุรีรัมย์ 19-22 ส.ค. เล็งชงอธิบดีเป็นคดีพิเศษ ส.ว.สยบลือโหวตล้มงบง69
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสืบสวนเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการครอบครองและการออกเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ อันอาจเป็นที่ดินของรัฐและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคณะบุคคลหลายฝ่าย เป็นเรื่องสืบสวนที่ 97/2568 พร้อมให้ดำเนินการสอบสวนปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐาน ประสานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ จ.บุรีรัมย์
โดยรายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า สำหรับการสืบสวนของดีเอสไอเรื่องที่ดินบริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด 5,083 ไร่นั้น ความคืบหน้าภายหลังจากที่ดีเอสไอได้รับข้อมูลจาก รฟท.มาเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะแผนที่เดิมทั้งหมดที่มีอยู่แล้ว อย่างแผนที่ของการรถไฟ พ.ศ.2465 (แผนที่แนบท้าย พ.ร.ฎ.) ด้วยอัตราส่วน 1:4000 จากนั้นทางส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะจัดทำแผนที่จำลองภาพถ่ายดาวเทียมในอัตราส่วนขนาดเดียวกันขึ้นมา เรียกเต็มๆ ว่า แผนที่การจัดซื้อที่ดินประกอบพระราชกฤษฎีกามาซ้อนทับกับภูมิประเทศในปัจจุบัน เพื่อใช้เทียบมาตราส่วนกับแผนที่ปัจจุบันซึ่งศาลปกครองได้มีการเสนอไปแล้ว และโฉนดที่กรมที่ดินออกให้ อาทิ โฉนดที่ดิน นส.3 หรือแม้กระทั่งบางพื้นที่ที่ยังไม่มีเอกสารหรือการครอบครอง จะได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างแท้จริง และจะเห็นว่าขอบเขตของพื้นที่ของการรถไฟฯ เป็นอย่างไร เพื่อจะใช้ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 19-22 สิงหาคม ในการเข้าพบเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของการรถไฟฯ เพื่อขอข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานที่ดินจ.บุรีรัมย์ และสำนักงานจ.บุรีรัมย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ กรณีว่าคนกลุ่มใดเป็นผู้ถือครอบครองพื้นที่ของการรถไฟฯ มากที่สุด หรือในสัดส่วนอย่างไรนั้น ก็จะต้องตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีข้อมูลในสารบบที่ดิน จำนวน 995 แปลง และรวมไปถึงประเด็น 12 หน่วยงานราชการที่มีที่ตั้งในพื้นที่พิพาท ดังกล่าวด้วย จากนั้นภายในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม เตรียมประมวลเรื่องเสนออธิบดี รับเป็นคดีพิเศษ
ขณะที่นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในชั้นวุฒิสภาว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ในวันพุธที่ 20 สิงหาคมนี้ และจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของวุฒิสภา ในวันที่ 25-26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวถามว่า กระแสข่าวว่าจะมีการโหวตคว่ำงบในชั้น ส.ว. มีความเป็นไปได้หรือไม่ นายพิสิษฐ์กล่าวว่า ไม่มี ตนยังไม่เห็นใครพูดถึงเรื่องนี้ ยืนยันว่าเป็นการพิจารณาตามปกติ