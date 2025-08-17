มนพร ลุยท่าอุเทน พบปะสูงวัย ชูหวยเกษียณหนุนออมเงินผ่านการเสี่ยงโชค เปลี่ยนเป็นกองทุนดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย พร้อม นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอท่าอุเทน นครพนม นายอนุชิต หงษาดี นายก อบจ.นครพนม รวมถึงทีมแกนนำครอบครัวเพื่อไทย ลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชน รวมถึง ผู้สูงอายุ พื้นที่ อ.ท่าอุเทน นครพนม มอบของที่ระลึก ผ้าสไบเบี่ยงขาว ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ พื้นที่ ต.พนอม ต.หนองเทา ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน นครพนม ส่งเสริมแต่งชุดพื้นเมือง ประจำถิ่น เข้าวัดฟังธรรม สนับสนุนการท่องเที่ยวส่งเสริมแต่งชุดพื้นเมือง ประจำถิ่น เข้าวัดฟังธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมมะ ลดอบายมุข ในชุมชน นอกจากนี้ยังได้ แจ้งข่าวดี สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบ เสียงข้างมาก งบประมาณรายจ่าย ปี 2569 ยืนยัน รัฐบาลพร้อมเร่งพัฒนาดูแลพี่น้องประชาชนทุกด้าน และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
นางมนพรกล่าวว่า ยืนยันว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทย ไม่เพียงเร่งแก้ปัญหาเศรษกิจ การค้า การท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยังให้ความสำคัญเตรียมเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ อีกไม่นานจะเริ่มโครงการหวยเกษียณ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ออมเงินผ่านการเสี่ยงโชค กลายเป็นเงินกองทุนดูแลผู้สูงอายุ ไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากรัฐบาล ย้ำความสำคัญโครงการหวยเกษียณ เป็นกองทุนเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ หรือกองทุนเงินออม อีกไม่นานจะสามารถซื้อได้ โดยเป็นนโยบายเอาใจนักเสี่ยงโชคเปลี่ยนเป็นเงินออม จะมีการออกรางวัลโดยรัฐบาล เดือนละ 4 งวดทุกวันศุกร์ ขายฉบับละ 50 บาท รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 1 ล้านบาท มี 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล กำหนดซื้อได้เดือนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน แต่เงินที่ซื้อหวยเกษียณที่ไม่ถูกรางวัล จะกลายเป็นเงินออม ให้นำไปขึ้นเป็นเงินฝากกับธนาคารออมสิน คนที่ซื้อได้ต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
หลังจากนำสลากไปฝากกับธนาคาร จะมีการคืนเงินให้สำหรับคนที่อายุ 60 ปี ขึ้นปี แต่อายุ 60 ปี จะคืนในรอบ 5 ปี ถัดไป โดยจะคืนทั้งต้นทั้งดอก หากใครไม่คืนต้น จะคืนดอกเบี้ย หรือหากคนที่เสียชีวิต จะเป็นมรดกตกทอด ส่วนที่มาโครงการเนื่องจากรัฐบาล เล็งเห็นถึงปัญหา ผู้สูงอายุ มีรายได้น้อย สวัสดิการเงินผู้สูงอายุไม่เพียงพอ จึงต้องทำนโยบายหวยเกษียณ มาสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ตั้งเป็นกองทุนดูแลผู้สูงอายุ มีสวัสดิการเพิ่มขึ้น ในอนาคต คาดว่าจะเปิดใช้โครงการนี้อีกไม่กี่เดือน