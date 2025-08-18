ผบ.ทสส. สังเกตการณ์ การทำลายระเบิดตกค้าง บริเวณชายแดนไทย-เขมร พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ฉก.ทหารพราน-ตชด. พื้นที่ จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พร้อมคณะ เดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กำลังพล ชุดเก็บกู้และทำลายระเบิดตกค้าง ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีพ.อ.สมโชค จันทาสี ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ บ้านโนนมะยาง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุปขั้นตอนการปฏิบัติ สังเกตการณ์การทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมพบปะประชาชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุระเบิด โดยได้เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ลดภัยคุกคาม และคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนชายแดน
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกองร้อยเฉพาะกิจ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 และกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละ และเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ให้การต้อนรับ
ทหารพรานถือเป็น “กำลังสำคัญ” ที่เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลสายตา แต่มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการลาดตระเวน การสกัดกั้นภัยคุกคาม และการเสริมกำลังเพื่อความมั่นคงของประเทศ ขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนทำหน้าที่เสมือน “ด่านหน้า–แนวหลัง” ผสานความมั่นคงกับการพัฒนาสังคมและชุมชน ตั้งแต่การป้องกันอาชญากรรม การช่วยเหลือประชาชน ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนชายแดน
ทั้งทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดนต่างเป็นฟันเฟืองสำคัญของการป้องกันประเทศ และเป็น “ผู้พิทักษ์เคียงข้างประชาชน” ที่ทำงานหนักอย่างเงียบๆ แต่ทรงคุณค่าในการสร้างสันติสุขและความมั่นคงให้แก่แผ่นดินไทย
“WE ARE ONE, WE WIN – เมื่อเรารวมเป็นหนึ่ง เราชนะ” คือคำมั่นสัญญาที่กองกำลังทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดนจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนเสมอมา และจะคงอยู่ตลอดไป