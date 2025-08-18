รัฐบาล ลุยดิจิทัลครบวงจร เปิดให้ชำระภาษีออนไลน์ คาดปี 69 ต่อใบขับขี่-จดทะเบียนรถผ่านแอพพ์

รัฐบาล ขับเคลื่อนมาตรการดิจิทัลครบวงจร เปิดให้ชำระภาษีออนไลน์ผ่านแอพพ์เป๋าตัง เดินหน้าต่อยอด e-Service คาดปี 69 เปิดให้ต่อใบขับขี่-จดทะเบียนรถผ่านแอพพ์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง เพิ่มช่องทางในการชำระภาษีรถผ่านระบบออนไลน์ สามารถชำระภาษีรถได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นชำระภาษี การชำระเงิน และการรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีที่บ้านผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย ซึ่งระหว่างที่รอรับการจัดส่งเครื่องหมาย ยังสามารถแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตังได้ในระยะเวลา 15 วัน
สำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์การเข้าใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี และซื้อ พ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
- เปิดแอพพลิเคชันเป๋าตัง เลือก บริการ “ชำระภาษีรถประจำปี”
- เลือกการชำระภาษีสำหรับรถของตนเอง / ชำระแทนเจ้าของรถ
- เลือกรถที่ต้องการชำระ (หากยังไม่ได้มีการซื้อ พ.ร.บ. สามารถดำเนินการซื้อผ่านแอพพลิเคชันได้ทันที)
- หลังชำระ ระบบจะแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีดิจิทัลใช้ได้จริง 15 วัน
“คาดว่าแอพพลิเคชันดังกล่าวจะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ภายในปี 2569 อีกทั้ง เพื่อให้แอพพลิเคชันมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกการให้บริการ กรมการขนส่งทางบก ยังได้เตรียมแผนการวางระบบสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบียนรถ หรือที่เรียกว่า (e-Service) โดยเป็นการดำเนินการผ่านการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดระยะเวลาการจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยลดการใช้ป้ายแดงระหว่างรอการจดทะเบียนรถ คาดการณ์ว่าในปี 2569 จะมีการใช้การโดยนำร่องผ่านการจดทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ก่อนขยายไปยังรถประเภทอื่นๆ ต่อไป” นายอนุกูล ระบุ