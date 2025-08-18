เขมร ขอเลื่อนถกอาร์บีซี ไปเป็น 27 ส.ค.นี้ เตรียมนัดหารือที่ช่องสะงำ

การเมือง

‘เขมร’ ขอเลื่อนปช. อาร์บีซี ทภ.2 เป็นวันที่ 27 ส.ค. นี้ เตรียมนัดหารือที่ช่องสะงำ

เมืาอวันที่ 18 สิงหาคม ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.)
แจ้งความคืบหน้า การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ไทย-กัมพูชา ในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 โดยระบุว่ากองเลขาฯ ฝ่ายกัมพูชาประสานขอเลื่อนการประชุม RBC สมัยวิสามัญ จากเดิม วันที่ 21 ส.ค.68 เป็นวันที่ 27 ส.ค.67 เพื่อมีเวลาเตรียมการประชุมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 นำเรียน พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แล้ว ไม่ขัดข้องสำหรับการเลื่อนห้วงการประชุม RBC ตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอ

ดังนั้น กองทัพภาคที่ 2 จึงขอเลื่อนการประชุมประสานการปฏิบัติ และการประชุม RBC สมัยวิสามัญ ดังนี้

1.วันที่ 25-26 ส.ค.68 : ประชุมกองเลขาฯ

2.วันที่ 27 ส.ค.68 : ประชุม RBC สมัยวิสามัญ

3.สถานที่ประชุมบริเวณ กึ่งกลางจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

