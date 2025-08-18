ผบ.ทหารสูงสุด ระดมกำลัง 15 ชุด เก็บกู้ระเบิดในสุรินทร์-ศรีสะเกษ-บุรีรัมย์ จนกว่าจะปลอดภัย

ผบ.ทสส. ยืนยันภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดไม่ใช่แค่ชุด TMAC แต่ระดมกำลังจากหลายหน่วยงานลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ค้นหาแล้วกว่า 800 จุด เดินหน้าจนกว่าพื้นที่จะปลอดภัย
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เปิดเผยถึงการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเพียงชุด TMAC (ศูนย์ปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ) เท่านั้นที่เข้าปฏิบัติงาน แต่ยังมีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของตำรวจตระเวนชายแดน รวมถึงผู้นำท้องถิ่นอย่างกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมช่วยกันค้นหาและเก็บกู้ด้วย
ปัจจุบันมีกำลังพลปฏิบัติงานรวม 15 ชุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดหลัก คือสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ โดยสามารถตรวจสอบไปแล้วกว่า 800 จุด และจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะปลอดภัยทั้งหมด
พล.อ.ทรงวิทย์กล่าวย้ำว่า เครื่อง TMAC ยังคงถูกบรรจุอยู่ในราชการทหารสนาม แต่ได้มีการเสริมกำลังจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนแนวหน้า เพื่อให้การเก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด