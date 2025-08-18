อึ้ง พบ นอมินีต่างชาติ 4.6 หมื่นแห่งทำธุรกิจค้าปลีกศูนย์เหรียญ ในไทย สุชาติ ลั่นต้องปราบให้เด็ดขาด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือ ของนายชูชีพ เอื้อการณ์ ส.ว. ถาม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์ เรื่องผลกระทบจากปัญหาการค้าปลีกข้ามชาติประเภทการค้าศูนย์เหรียญ โดยนายสุชาติ ชี้แจงว่า หลังจากที่มีคำสั่งของนายกฯ ต่อการตั้งคณะกรรมการเพื่อปราบปรามนอมินีที่นักลงทุนต่างชาติใช้ช่องทางกฎหมายหากินบนแผ่นดินไทย ซึ่งจากการทำงาน 8-10 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีธุรกิจกว่า 46,000 บริษัทที่เข้าข่ายนอมินี เช่น ที่ข้างกระทรวงพาณิชย์ พบว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์อาคารหรู บ้านพักติแม่น้ำ ซึ่งกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์บอบบาง ต้องทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน และขณะนี้ ปปง. เตรียมผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับนอมินี ให้เป็นกฎหมายเข้ามูลฐานความผิดยึดทรัพย์ เช่น กฎหมายฟอกเงิน ดังนั้นตนขอฝากสว.หากกฎหมายเข้ามาให้ผลักดัน ซึ่งมีประโยชน์กับคนไทย
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ ทำระบบจับตาความเคลื่อนไหวบัญชีธุรกิจต่างๆ ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนที่พบว่ามีพฤติกรรมจดทะเบียนซ้ำซ้อน เช่น เจ้าของคนเดียวกัน 10-20 บริษัท มีเลขที่อยู่เลขเดียวกัน ซึ่งได้ส่งให้กรมสรรพากตรวจสอบ ส่วนที่กังวลเรื่องการตรวจสอบอย่างนั้น ในขั้นตอนสามารถทำได้หลายอย่าง เช่น การเสียภาษี ดูบิลการขาย แต่กรมสรรพากรตรวจสอบไม่เฉพาะบิลการขายเท่านั้นต้องตรวจสอบส่วนอื่นด้วย เพราะเมื่อได้รับข้อมูลเรื่องนอมินีแล้ว ต้องเฝ้าระวัง และตรวจสอบ บิลสั่งสินค้าเข้า ดูสินค้าคงเหลือ ดูผู้ประกอบการข้างเคียง เป็นต้น
นายสุชาติ กล่าวต่อว่าสำหหรับการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบริษัทที่จดทะเบียน ตามขั้นตอนต้องส่งงบการเงิน 1 ปีหลังจดดทะเบียน แต่ในระบบที่ออกแบบเพื่อตรวจสอบสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว เช่น การเปลี่ยนเจ้าของ บริษัทนอมินีจำนวนมากที่เจอ 46,000 รายเป็นธุรกิจที่ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ขณะที่ประเด็นร้านค้าศูนย์เหรียญ ผมขอนำเรื่องนี้กลับไปที่กระทรวงฯ เพื่อตรวจสอบโกดังว่าเป็นอย่างไรและสามารถประสานหน่วยงานใดเข้าร่วมตรวจกับเราได้บ้าง ยึดทรัพย์ ยึดสินค้าหรือดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ใช่ดำเนินคดีแค่ปรับ
“ผมไม่นิยมที่ออกไปทำงานแต่โทษมันเบาบาง มันทำให้พวกที่ทำผิดกฎหมายไม่มีความเกรงกลัว ดังนั้นผมจะทำให้เต็มที่ ผมพยายามทำงานให้รัฐบาล ให้กระทรวงพาณิชย์ ทำงานให้ประชนดีที่สุด ผมไม่สนับสนุนทุนต่างชาติที่เอาเปรียบคนไทยแน่นอน ผมรับผิดชอบดูกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้นเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตแล้ว หากให้ผมลงมาทำแต่ทำไม่ได้ ถือว่าผมทำงานไม่สำเร็จ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผมต้องทำให้ได้ และตั้งใจปราบนอมินี เพื่อคนไทยและร้านค้าไทย ทั้งนี้ในการทำงานต้องทำงานควบคู่กับกรมสรรพากร และต้องหารือกับสว.ด้วย” นายสุชาติ ชี้แจง