ผู้ว่าฯสงขลาลั่นไม่ได้เซ็น เอกสารปลอม ต้อน นอภ.ส่ง ‘เดชอิศม์’ ทุกสัปดาห์

ผวจ.สงขลา ยันไม่ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการแชร์หนังสือคำสั่งราชการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยสั่งการให้นายอำเภอเมืองสงขลาร่วมส่งนายเดชอิศม์ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 08.25 น. โดยให้เตรียมอาหารว่างเครื่องดื่มและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ว่าตนไม่ได้ลงนามใหนังสือราชการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา เพิ่งได้ลงนามในเช้าวันนี้ ดังนั้น หนังสือฉบับนี้ตนไม่ได้ออกคำสั่งและไม่ได้ลงนาม
นายโชตินรินทร์กล่าวว่า นอกจากนั้น มีข้อสังเกตว่าการออกหนังสือคำสั่งถึงนายอำเภอต้องออกจากที่ทำการปกครองจังหวัด โดยในหนังสือคำสั่งดังกล่าวออกจากสำนักงานจังหวัด ที่สำคัญจังหวัดสงขลามีเรื่องให้ทำมากมาย จึงไม่เข้าใจว่าคนทำนั้นมีเจตนาอะไรกับเรื่องนี้ ซึ่งได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลในเรื่องหนังสือราชการตรวจสอบข้อเท็จจริง
นายโชตินรินทร์กล่าวอีกว่า ส่วนจะเดำเนินคดีหรือไม่ ต้องดำเนินการตามระบบราชการ ซึ่งขณะนี้ตรวจสอบได้ทันที โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบหน่วยงานไปตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่เคยปฏิบัตินำการปฏิบัติงานที่เคยทำไปทำหนังสือก็ได้ แต่วิธีการนี้ไม่ใช่วิธีที่ตนปฏิบัติ
เมื่อถามว่า ในการทำงานจะสามารถสแกนลงชื่อผู้ว่าฯได้หรือไม่ นายโชตินรินทร์ตอบว่า หากจะทำเช่นนั้นก็ต้องให้ตนรับทราบก่อน เมื่อตนไม่ได้เซ็นหนังสือดังกล่าวก็ถือเป็นโมฆะ
เมื่อถามว่า เรื่องนี้มีการเชื่อมโยงกับการพิจารณาโยกย้ายตำแหน่งผู้ว่าฯที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้หรือไม่ ผู้ว่าฯสงขลาบอกว่า เรื่องตำแหน่งนั้น หากใครจะย้ายไปที่ใดก็ต้องสอบทั้งนั้น ตนก็สอบทุกครั้ง
ทั้งนี้ มีรายงานว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารราชการ โดยคำสั่งต้อนรับรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องที่ดำเนินการกันเป็นปกติในหลายกระทรวง แต่กลับถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงก่อนจะมีนำรายชื่อการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันพรุ่งนี้