วิสุทธิ์ แนะฝ่ายค้านรีบแจ้งความ มั่นใจรบ.เสียงครบ ไม่จำเป็นต้องซื้อโหวต 10 กิโล

วิสุทธิ์ โวไม่จำเป็นต้องซื้อโหวต 10 กิโล ท้า ‘ฝ่ายค้าน’ กล้าๆ หน่อย รีบแจ้ง DSI อย่าโก่งค่าตัว ปั้นวาทกรรมการเมือง มั่นใจ ไร้คนเชื่อ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคประชาชนเปิดเผยมีการซื้อตัว ส.ส. แลกโหวต 10 กิโล ว่า คนที่อ้างถึงต้องทำให้ชัดเจนที่สุด อย่าไปทำให้ลึกลับ ต้องไปแจ้งความที่ DSI, โรงพัก หรือตำรวจ จะได้ตามว่าใครเป็นคนโทรมา รีบไปอย่ารอช้า ผมก็อยากรู้อยากเห็น
นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า มาพูดว่าใครก็ไม่รู้โทรหา เมื่อคุณไม่รู้ว่าใครโทรหา ผมจะไปรู้ได้อย่างไร จะมาพูดกว้างๆ ว่ารัฐบาลจ่าย เป็นผู้แทนต้องชัดเจนอย่ามาอ้ำอึ้ง หรือพูดสองแง่สามง่าม ทำให้คนคิดมาก ไม่จำเป็นต้องจ่ายตังค์ ตนก็เคยย้ำแล้วว่า “เสียงครบ” ยืนยันว่า “งบประมาณเสียงผ่านได้สบาย”
“แปลกจริงคิดค่าตัวแพงเกินไป หรือจะมีปัญหากลัวไม่ได้คะแนนเสียง เอาให้ชัดเจน ผมท้าให้คุณไปแจ้งความดำเนินคดีเลย ถ้าเป็นคนของรัฐบาลผมรับผิดชอบให้ทุกอย่าง ดังนั้น เรื่องนี้ไม่มีความจริง และไม่ควรจะพูดสร้างวาทกรรมทางการเมือง ประเทศชาตินี้บริหารด้วยวาทกรรมไม่ได้ ต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูด ใครในรัฐบาลอย่าไปเกรงใจ แม้แต่พรรคผม พรรคไหนผมไม่ไว้หน้า จะตรวจสอบให้ ไม่กล้าไปแจ้ง ความผมพาไปก็ได้ ไม่กล้าไป DSI ผมจะพาไป ใจกล้า ๆ หน่อย ถ้าพูดมาแล้ว ต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง” นายวิสุทธิ์ กล่าว
เมื่อถามว่า ในนามของรัฐบาล เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นจะทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เลอะเทอะ อย่างนี้ไม่มีใครเชื่อหรอก ถามว่าใครให้ตังค์ 10 โล ยังตอบไม่ได้เลย มาพูดแบบนี้ไม่ได้มันเสียหาย เราไม่ได้หวั่นไหว ว่าสิ่งที่พูดมาไม่เป็นความจริง ถ้าเป็นความจริงฝ่ายค้านคงไม่เอาไว้ มาอภิปรายในสภาฯ หรือแจ้งความดำเนินคดีก็ได้ มาพูดแบบนี้ ทำให้คนอื่นเสียหาย