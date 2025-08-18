นฤมล จ่อดัน ประวัติศาสตร์ เป็นวิชาเอกสอบเข้ามัธยม ให้เด็กรู้จักรากเหง้าระบอบประชาธิปไตย

‘นฤมล’ จ่อดัน วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอก สอบเข้าเรียนต่อ ม.1/ม.4 ให้เด็กรู้จักรากเหง้าระบอบประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่โรงเรียนพะเยาวิทยาคม จ.พะเยา นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Best Practice พร้อมเข้าร่วมการเสวนาทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อนาคต โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.จังหวัดพะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) เข้าร่วม
นางนฤมล กล่าวว่า ตนอยากพูดคุยปัญหากับครูและนักเรียน เพื่อต้องการให้สะท้อนปัญหาการศึกษาด้านต่างๆ เพื่อให้การทำงานของ ศธ.เป็นการสะท้อนปัญหาจากระดับล่างขึ้นบน เนื่องจากตนไม่เคยเป็นครูสอนในโรงเรียนและไม่เคยเป็นผู้บริหารโรงเรียน อีกทั้งไม่เคยทำงานใน ศธ.มาก่อนจึงไม่ควรจะมาบอกว่านโยบายการศึกษาของ ศธ.จะต้องเป็นอย่างไรด้วยความต้องการของตนเอง ดังนั้นจึงต้องมาฟังนโยบายจากครูและผู้บริหารโรงเรียนที่สะท้อนกลับมายังฝ่ายบริหาร จากนั้นถึงจะมากำหนดเป็นนโยบายได้ ทั้งนี้ ในการกำหนดนโยบายการศึกษา ก็มีหลายเรื่องที่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองฝากมาให้ขับเคลื่อน โดยเฉพาะในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับโจทย์ดังกล่าวไปแล้วและก็ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้
“ทั้งนี้ ดิฉันอยากกำหนดให้วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาเอกที่ต้องใช้สอบเข้าเรียนต่อด้วย โดยวิชาดังกล่าวจะต้องเป็นวิชาสำคัญเหมือนวิชาอื่นๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองจะต้องไม่ใช่เป็นการสอบจบภาคการศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องนำ วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองกำหนดเป็นสัดส่วนของการสอบเข้าเรียนต่อในช่วงรอยต่อของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะประวัติศาสตร์ไทยไม่เหมือนกับชาติใดในโลกจึงอยากให้เด็กได้รู้จักรากเหง้าของระบอบประชาธิปไตยและประวัติศาศาสตร์เชิงลึกแบบถูกต้อง ทั้งนี้ จะเริ่มในปีการศึกษาไหนนั้น ดิฉันขอหารือกับ สพฐ.เพื่อดูระยะเวลาและความพร้อมของแต่ละโรงเรียนก่อน” นางนฤมลกล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ส่วนนโยบายลดภาระครูก็เป็นอีกนโยบายที่ตนฝากให้ผู้บริหาร ศธ.ร่วมขับเคลื่อน เพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการปรับอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่เป็นอัตราเกษียณอายุราชการให้ปรับมาเป็นสายสนับสนุน ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวแล้ว 600 อัตรา โดยจัดสรรไปให้กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะได้อัตรากำลังดังกล่าวเพิ่มมากอีก 1,800 อัตรา ขณะเดียวกันสำหรับนโยบายการแก้ปัญหาหนี้ครูนั้น จากข้อมูลพบว่าครูมีหนี้ 1.44 ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นหนี้ก้อนใหญ่ของหนี้ครัวเรือนประเทศ โดย ศธ.จึงได้มีแนวทางตั้งสหกรณ์กลางของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ขึ้น แต่แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงแผนแก้หนี้ครูที่ไม่ได้มีความยั่งยืน จึงต้องมีการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ครูด้วย ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องไปกับการขอปรับเพิ่มเงินเดือนครูที่เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ยากเพราะเป็นภาระผูกพันด้านงบประมาณ ดังนั้นตนจึงเห็นว่าการปรับและเลื่อนวิทยฐานะครู จะเป็นการแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้อย่างยั่งยืนและสามารถทำได้จริง อีกทั้งจะทำให้ครูมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำลังปรับแก้ไขเรื่องนี้อยู่ เช่น การทำวิทยฐานะครูแยกเฉพาะตามกลุ่มสายงาน หรือการนำเอาการทำวิทยฐานะผลงายเชิงประจักษ์กลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
