ภูมิธรรม มอบปลัดมท. สั่งผวจ.สงขลาแจงหนังสือเกณฑ์นายอำเภอรับเดชอิศม์
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 18 ส.ค. ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการวางหลักการทำงานในยุคของนายภูมิธรรม ที่เป็นรมว.มหาดไทย ในเรื่องข้าราชการต้องมาต้อนรับอย่างไร จากกรณีที่จ.สงขลาที่ให้นายอำเภอมาต้อนรับ นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ว่า ได้สอบถามไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะนโยบายของตนพูดชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องมาเดินตาม ตนไม่มีแบบสมัยก่อนที่เดินกันเป็นขบวน อธิบดีทุกกรมต้องมาเดินตาม สำหรับตนเฉพาะคนที่มีปัญหา หรือมีเรื่องงานที่ต้องคุยกัน ซึ่งตนทำแบบนี้อยู่แล้ว
ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา บอกว่ามีคนทำหนังสือขึ้นมา ซึ่งท่านไม่ได้เซ็น แต่เสร็จแล้วมีการสแกนหนังสือ ทางปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งไปแล้วว่าให้ไปตามหาให้ได้ และชี้แจงมา จึงเป็นเรื่องที่ปลัดฯต้องไปควบคุมดูแล และสรุปรายงานเรื่องทั้งหมดมาที่ตน อย่างไรตนยังไม่ได้สองถามนายเดชอิศม์ในเรื่องนี้ เพราะตั้งแต่ช่วงเช้า ตนมีภารกิจอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศ ยังไม่ได้มีการสอบถาม