การเมือง

จับตาโยกย้ายข้ามห้วย ชงครม.ตั้ง พชร อนันตศิลป์ ปลัดดีอีคนใหม่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (19 ส.ค.) จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้ง นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ไปเป็น ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คนใหม่ แทน นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอีคนปัจจุบันที่จะเกษียณ

โดยจะเป็นการย้ายข้ามห้วย เพื่อรับตำแหน่งปลัดกระทรวงของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

สำหรับ พชร อนันตศิลป์ เคยมีกระแสข่าวชิงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง กับ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน ที่ได้รับการแต่งตั้งปี 2566