บิ๊กเล็ก ลั่น ไม่รื้อรั้วลวดหนามบ้านหนองจาน แม้คนเขมรประท้วงกดดัน
เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 18 สิงหาคม ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา (RBC) ของกองกำลังชายแดนจันทบุรี ตราด ที่มีข่าวออกมาว่าไม่ได้อะไรเลย เพราะทางกัมพูชาไม่ตอบรับ ว่า ก็เป็นไปตามผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ที่เขาไม่ตอบรับก็เหมือนเดิม ทั้งเรื่องทุ่นระเบิดและสแกมเมอร์
เมื่อถามว่า การประชุมอื่นๆ ที่มีการเลื่อนออกไปเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่มีอะไร ตนวิเคราะห์เองว่าทางกัมพูชาเวลาเขาประชุมกัน ทีมที่มาคุยเขาจะใช้ทีมเดียวกัน เพราะฉะนั้น กองกำลังบริเวณชายแดนจันทบุรี ตราด เขาก็จะไปทางกองทัพภาคที่ 2 ต่อ ซึ่งไม่มีอะไร มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เขาใช้คณะเดียวกันในการพูดคุย แต่ของเราใช้คนละทีม ซึ่งเราไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามถึงกรณีบ้านหนองจาน ซึ่งตอนนี้มีปัญหามวลชนทางกัมพูชามากดดันทหารไทย หลังจากเราได้ล้อมรั้ว พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย-กัมพูชา (JBC) ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการชี้เขตกันให้ชัด
เมื่อถามว่า แต่เหมือนว่าที่จุดบ้านหนองจานเป็นเขตกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง
ส่วนกองทัพภาคที่ 2 เป็นพื้นที่เขตป่า ยุทธวิธีจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพราะเงื่อนไขเปลี่ยนไป พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ปัจจัยต่างกันเยอะแยะ
เมื่อถามว่า การประชุมวันนี้โซเชียลมีการแชร์กันว่า สุดท้ายแล้วมติที่ประชุมจะถอนเรื่องรั้วลวดหนามออก เพื่อให้เกิดสันติภาพจริงหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า “ไม่จริง รับรอง ถ้าผมนั่งอยู่ในที่ประชุมไม่มีหรอก”