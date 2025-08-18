เลขาฯสมช. ยันจะไปเอง แจงคลิปเสียงนายกฯคุยฮุนเซน ด้าน หมอมิ้ง โยนถาม อิ๊งค์ ไปเองไหม

‘เลขาฯสมช.’ ระบุ 21 ส.ค.ไปแจงศาลรธน. ปมคลิปเสียงนายกฯคุยฮุนเซน ด้าน ‘หมอมิ้ง’ โยนถาม ‘อิ๊งค์’ ไปเองหรือไม่
เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 18 สิงหาคม ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปไต่สวนในฐานะพยาน คดีคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.วัฒนธรรม กับ สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ ว่า ตนจะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญเองในวันที่ 21 ส.ค.
เมื่อถามว่า เตรียมคำชี้แจงอย่างไรไว้บ้าง นายฉัตรชัยกล่าวว่า ต้องรอฟังในวันนั้น
ด้าน นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกฯ กล่าวถึงกรณี น.ส.แพทองธาร จะไปให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญเองหรือไม่ ว่า ให้รอถามนายกฯเอง