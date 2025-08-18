สนั่น! สตง. คว้าอันดับ1 ความโปร่งใส กลุ่มองค์กรอิสระ ผลการประเมิน ITA 94.64 คะแนน

สนั่นโซเชียล ! สตง. ยืน 1 ความโปร่งใส กลุ่มองค์กรอิสระ ผลการประเมิน ITA 94.64 คะแนน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กล่าวว่า การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมทั้งสิ้น 8,317 หน่วยงาน และมีผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า 1.35 ล้านความคิดเห็น โดยผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศอยู่ที่ 93.82 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.77 คะแนน และสูงกว่าค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21)
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานที่คะแนนผ่านเกณฑ์ จำนวน 7,832 หน่วยงาน คิดเป็น 94.17% ของหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.73% นอกจากนี้ ประเด็นความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจน คือ ผลคะแนนรายตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีที่แล้วถึง 8 จาก 10 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ซึ่งได้คะแนนสูงสุดถึง 99.45 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 94.39 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนถึง 9.9 คะแนน
สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความเห็นชอบ จะได้รับรางวัล ITA AWARDS 2025 ประกอบด้วย รางวัลระดับหน่วยงาน ได้แก่ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในแต่ละประเภท และหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดในแต่ละประเภท รางวัลระดับจังหวัด ที่มีการขับเคลื่อน ITA บรรลุเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ยอดเยี่ยม รางวัลระดับกระทรวง ที่มีการขับเคลื่อน ITA บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ยอดเยี่ยม และรางวัลหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับติดตามฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีการขับเคลื่อน ITA บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ยอดเยี่ยม
ทั้งนี้ ในกลุ่มองค์กรอิสระ ปรากฏว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้คะแนนมาอันดับ 1 ที่ 94.64 คะแนน โดยภายหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว จนทำให้ตึก สตง.แห่งใหม่ ถล่มลงมา ทำให้ สตง. ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสหน่วยงานหนึ่ง ถูกตั้งคำถามจากสังคมอย่างหนักถึงความโปร่งใส
ส่วนอันดับ 2 คือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 93.47 คะแนน , 3.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 93.18 คะแนน 4.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 90.51 คะแนน และ 5.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 90.27 คะแนน