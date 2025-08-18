มติก.ต. สั่งไล่ออก 2 ตุลาการ เหตุเรียกเงิน 175 ล้าน-ปล้ำขรก.บนรถไฟ

มติ ก.ต. สั่งไล่ออก 2 ตุลาการ เหตุเรียกเงิน 175 ล้าน-ปล้ำ ขรก.บนรถไฟ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธธรรม ถนนราชดำเนินใน นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 20 /2568 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเรื่องน่าสนใจ ดังนี้
1.ก.ต.พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการ 1 ราย กรณียื่นฟ้องกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ ก.ต.กำหนด เพราะเป็นการกระทำอันกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของ ก.ต. ในประการที่อาจทำให้ ก.ต. ขาดความเป็นอิสระ หรือเสียความยุติธรรม ทั้งเป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร กรณีเป็นการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากข้าราชการตุลาการดังกล่าวพ้นจากราชการไปแล้ว เห็นควรให้งดโทษ
สำหรับกรณีดังกล่าวผู้ถูกลงโทษเป็นผู้พิพากษาระดับสูงเเละเคยเป็น ก.ต.เคยถูกลงมติถอดถอน และถูก ก.ต.ตั้งสอบสวนวินัยร้ายแรงเหตุการคดีมรดกที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กล่าวหาว่ามีการแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล
2.พิจารณารายงานผลการสอบสวนวินัยข้าราชการตุลาการ 1 ราย กรณีมีพฤติการณ์เรียกเงินจากคู่ความ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ไม่รักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว กระทำความผิดอาญาหรือกระทำการอื่นใด ซึ่งความประพฤติหรือการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เสีย เกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ ก.ต.กำหนด กรณีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ และเห็นควรส่งข้อมูลการดำเนินการสอบสวนวินัยดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำหรับกรณีดังกล่าวมาจากแกนนำ กปปส. ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งร้องเรียนว่าถูกผู้พิพากษา เรียกเงิน 175 ล้านบาท และภายหลังลดลงมาเหลือหลักสิบล้าน เพื่อช่วยคดีในชั้นอุทธรณ์ จากที่แกนนำรายนั้นกับพวกถูกศาลอาญาลงโทษจำคุกในความผิดกรณีการชุมนุมทางการเมืองโดยไม่รอลงอาญา
3.พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ 1 ราย กรณีกระทำการในลักษณะคุกคามทางเพศ ทำร้ายร่างกาย และทำให้ทรัพย์สินของผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความเสียหาย อันเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และจริยธรรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ ก.ต.กำหนด เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ
กรณีดังกล่าวมาจากผู้เสียหายหญิงสาวรายหนึ่งถูกข้าราชการระดับอธิบดีพยายามลวนลามบนรถไฟตู้นอน ชั้น 2 สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตู้รถไฟที่ถูกเหมาเพื่อเดินไปสัมมนาที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ ก่อนมีการ เข้าแจ้งความไว้ เเละมีการร้องเรียนไปยัง ก.ต.
4.พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการ 1 ราย กรณีมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ทั้งที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ยกคำร้องไปแล้ว แต่เพื่อละเอียดรอบคอบและให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน เห็นควรสอบสวนเส้นทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลใกล้ชิดว่าเหตุที่มีคำสั่งไม่เป็นไป ตามระเบียบแบบแผนนั้นเนื่องจากได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ความในคดีหรือไม่อย่างไร
สำหรับกรณีนี้ผู้พิพากษาที่ถูกร้องเรียนเรื่องสั่งประกันเป็นบิ๊กตุลาการรายเดียวกับผู้ที่ ก.ต.ลงโทษไล่ออกเนื่องจากเรื่องลวนลามผู้หญิงบนรถไฟในวันนี้
