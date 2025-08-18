ชัชวาล หอบหลักฐานคลิปเสียงแจ้งความ เผย รู้ตัวจริง หญิงเสนอเงิน 10 โลแลกโหวตแล้ว

“ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง” สส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคประชาชน หอบหลักฐานคลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์กับหญิงปริศนาที่ติดต่อขอซื้อเสียงโหวตลงมติในสภาฯ แลกกับเงิน 10 กก. เข้าแจ้งความที่ สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เบื้องต้นพบมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.ขอนแก่น ชื่ออักษรย่อ “ช.”
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม ที่สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ส.ส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคประชาชน พร้อมทนายความ นำหลักฐานเป็นคลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์กับหญิงรายหนึ่ง และหลักฐานอื่นๆ เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสืบสวนหาตัวหญิงดังกล่าวมาลงโทษตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561 มาตรา 176 โดยมี พ.ต.อ.ชุมพล บัวชุม ผกก.สภ.น้ำพอง รับเรื่องแจ้งความด้วยตนเอง หลังจากก่อนหน้านี้ ได้มีหญิงรายหนึ่งโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาหา เพื่อยื่นข้อเสนอให้นายชัชวาล ยกมือโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2569 และร่าง พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร แลกกับเงินน้ำหนัก 10 กิโลกรัม
นายชัชวาล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนเข้าแจ้งความว่า การแจ้งความในครั้งนี้เนื่องจากเราไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของหญิงรายนี้ว่า ต้องการอะไรกันแน่ เพราะขณะนี้แม้ว่าเราจะทราบชื่อ นามสกุลจริง และภูมิลำเนาของหญิงรายนี้แล้ว โดยมีชื่อจริงอักษรย่อ “ช.” มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น แต่เราก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่แท้จริงของหญิงรายนี้ว่าต้องการอะไร ฉะนั้นการมาแจ้งความวันนี้ อย่างน้อย ๆ ก็เพื่อนำไปสู่การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบ ว่ากระบวนการแบบนี้ไม่ควรที่จะมีอยู่ในสังคมการเมืองของบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นการล่อซื้อ หรือการขอซื้อตัวกันจริง ๆ แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองมีความเป็นไปได้ทั้ง 2 ทาง แต่ส่วนตัวมองว่า การกระทำที่เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการดิสเครดิตพรรคประชาชน จึงอยากให้มีการตรวจสอบ อย่างน้อยคนที่วางแผนหรือคิดจะทำเรื่องเหล่านี้ในอนาคตจะได้ตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเกรงกลัวต่ออำนาจของกฎหมาย
“สิ่งที่เรายังไม่ทราบคือหญิงรายนี้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดหรือไม่ การที่จะทราบเรื่องนี้ได้คือจะต้องไปตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่หญิงรายนี้ใช้โทรมาว่ามีการโทรหา พูดคุย หรือติดต่อกับใครบ้างในห้วงระหว่างวันที่ 22 – 23 มิ.ย.68 ที่ผ่านมา เนื่องจากช่วงวันที่ 22 มิ.ย. นายวีรนันท์ ฮวดศรี ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 พรรคประชาชน ได้พบและพูดคุยกับผู้หญิงรายนี้ ส่วนตัวเอง ไม่เคยเห็นหน้า มีเพียงการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ ในวันที่ 23 มิ.ย. โดยเหตุการณ์ที่เกิดกับนายวีรนันท์ เป็นการพบหน้ากัน และหญิงรายนี้ได้มีการติดต่อหาบุคคลที่ 3 ซึ่งนายวีรนันท์ ก็ได้คุยกับบุคคลที่ 3 ผ่านทางโทรศัพท์ในวันนั้นด้วย จึงต้องไปตรวจสอบว่า ในช่วงเวลานั้นของวันที่ 23 มิ.ย. หญิงรายนี้โทรหาใคร”
นายชัชวาล กล่าวด้วยว่า จากการสอบถามนายวีรนันท์ ทราบว่า ไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักหญิงรายนี้มาก่อน ทั้งในและนอกสภาฯ รวมทั้งในสถานที่อื่น ๆ และการมาพบกับนายวีรนันท์ ในครั้งนั้น ก่อนจะมาพบกันหญิงรายนี้ได้ติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์ผ่านทางเพื่อนของนายวีรนันท์มาอีกทอดหนึ่ง ส่วนกรณีของตนเอง หญิงรายนี้ก็ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ของตนเองจากเพื่อนในเฟซบุ๊กของตนเองมาอีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้ตนเองจะทราบชื่อ นามสกุล และภูมิลำเนาของหญิงรายนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้จักว่าเขาเป็นใคร มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดหรือไม่ วันนี้จึงได้นำหลักฐานมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและสืบสวนขยายผลหาความจริงว่า หญิงรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือไม่
เบื้องต้น พ.ต.อ.ชุมพล บัวชุม ผกก.สภ.น้ำพอง พร้อมคณะพนักงานสอบสวน ได้รับแจ้งความไว้พร้อมกับรับหลักฐานทั้งหมดที่ นายชัชวาล ได้นำมามอบให้เพื่อทำการตรวจสอบที่มาที่ไปและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย หากพบว่ามีความเชื่อมโยงหรือกล่าวถึงบุคคลใดก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล โดยจะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด
