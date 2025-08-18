มหาดไทย ชงย้ายบิ๊กล็อต ปรับทัพก่อนศาลรธน.วินิจฉัย อธิบดีสยาม โยกนั่งผู้ว่าฯปากน้ำ

มท. ชงย้ายบิ๊กล็อต ปรับทัพก่อนศาลรธน.วินิจฉัย อธิบดีสยาม มานั่งผู้ว่าฯปากน้ำ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครม. วันที่ 19 สิงหาคมนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯรักษาราชการแทนนายกฯ และรมว.มหาดไทย จะนำชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ทั้งระดับอธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดล็อตใหญ่เข้าที่ประชุมครม.
ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า ตำแหน่งที่น่าสนใจคือ นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จบการศึกษาจากรัฐศาสตร์ จุฬาฯ หรือสิงห์ดำ ที่เคยเป็นผู้ว่าฯด้วยอายุเพียง 44 ปี จะถูกโยกมาเป็นผู้ว่าฯ สมุทปราการ แทนนายศุภมิตร ชินศรี ที่ขยับไปเป็นผู้ว่าฯนครสวรรค์ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ไปเป็นผู้ว่าฯ ชลบุรี แทนนายธวัชชัย ศรีทอง
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในการโยกย้ายครั้งนี้จะเป็นการเสนอชื่อล็อตใหญ่ โดยจะมีผู้ว่าฯหลายคนถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดังที่เคยมีการวิเคราะห์ว่าจะเป็นการจัดทัพเตรียมรับการเกษียณอายุราชการของรัฐบาลเพื่อไทย ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องคุณสมบัติของนายกฯแพทองธาร ชินวัตร
นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งผู้ว่าฯหลายจังหวัดที่น่าจับตา อาทิ เชียงใหม่ ที่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ขณะที่ จ.ฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ได้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมที่ดิน รวมถึง จ.อุบลราชธานี ที่ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถูกสั่งย้าย เหตุบกพร่องเงินเยียวยา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดประวัติ ดูโปรไฟล์ “สยาม ศิริมงคล” ว่าที่พ่อเมืองโคราช ผู้ว่าฯหนุ่ม คุมจังหวัดใหญ่
- ‘ปลัดเก่ง’แจง ตั้ง สยาม ผงาดอธิบดีพช. สลับ ชัยวัฒน์ นั่งพ่อเมืองโคราช เหตุบ้านเมีย