รัฐบาลย้ำ ไม่รื้อถอนรั้วลวดหนามชายแดนกัมพูชา รักษาอธิปไตย ไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิง

โฆษกรัฐบาล เผยเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังยันไม่รื้อรั้วลวดหนาม-เพิ่มในเขตอธิปไตยไทย
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) กล่าวสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 18 ส.ค. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 19 ส.ค. เหตุการณ์ปกติ กองทัพไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง 11 พื้นที่ และวางรั้วลวดหนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอธิปไตยของไทยไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้ามา
นายจิรายุกล่าวว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในการรักษาข้อตกลงหยุดยิงหลังเที่ยงคืน 28 ก.ค.ที่ผ่านมา อยู่ตรงไหน ให้อยู่ตรงนั้น และเดินหน้าแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยปกป้องอธิปไตยของไทย และจะไม่ยอมให้มีการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดน
นายจิรายุกล่าวด้วยว่า สำหรับการล้อมรั้วลวดหนามจะไม่มีการรื้อถอนอย่างเด็ดขาด และยืนยันจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอธิปไตยในเขตแดนของประเทศไทย และดูแลความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่