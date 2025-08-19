ย้ายใหญ่ 25 บิ๊กมท. สยาม ผวจ.ปากน้ำ ส่ง 7 ผู้ว่าฯ เข้ากรุผู้ตรวจ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) จะมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูงของกระทรวงให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบรวม 25 ตำแหน่ง เช่น
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าฯ สมุทรปราการ, นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าฯ บึงกาฬ เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าฯ ตาก เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย,
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เป็นผู้ว่าฯ ชลบุรี, นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าฯ เชียงใหม่, ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย,
นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าฯ กระบี่ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าฯ อ่างทอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย,
นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าฯ นครพนม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย,
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เป็นผู้ว่าฯ นครสวรรค์ และ นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าฯ สุรินทร์ เป็นผู้ว่าฯ อุบลราชธานี