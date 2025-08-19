ภูมิธรรม ลุยฟ้องผู้นำเขมร เมิน ‘ฮุนเซน’ จ้องย้อนศรจับผู้นำไทย

ภูมิธรรม ย้ำ ฟ้องผู้นำเขมร ยังใช้ศาลไทย แต่ไม่ปิดช่องฟ้อง “อาชญากรสงคราม” ต่อศาลโลก ขอส่งเรื่องมาเป็นทางการ เมิน ‘ฮุนเซน’ จ้องย้อนศรจับผู้นำไทย บอกไม่รู้คิดอะไรอยู่
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ดำเนินการฟ้องร้องสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ทั้งแพ่งและอาญาต่อศาลไทย กรณีสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย จะสามารถไปถึงอาชญากรสงครามต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ได้หรือไม่ ว่า การฟ้องร้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเงื่อนไข ซึ่งฝ่ายกฎหมายของ สมช. กระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพได้ร่วมกันพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ ตนคิดว่าเหมาะสมตามสภาพ ถ้าทำได้เขาก็คงทำ ไม่มีปัญหาอะไร แต่เราเริ่มสตาร์ตเรื่องนี้ก่อน
เมื่อถามว่า หากมีช่องทางที่จะนำเรื่องไปสู่ภายนอกประเทศได้ก็จะทำใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่ไปถึงตรงนั้น ขณะนี้ยังเป็นเรื่องภายในประเทศ
เมื่อถามว่า นักวิชาการแสดงความเห็นว่า เราสามารถรับเขตอำนาจศาลโลกได้บางเรื่อง เพราะเป็นเรื่องเข้าข่ายอาชญากร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็ให้เขาทำเรื่องเสนออย่างเป็นทางการมา ตนจะให้ฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่ สมเด็จฯฮุน เซน ระบุว่าถ้าเจอผู้นำไทยในประเทศกัมพูชา จะดำเนินการแจ้งจับเหมือนกัน นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าสมเด็จฯฮุน เซนจะทำอะไร หรือคิดอะไร มติ สมช.วานนี้ (18 ส.ค.) เป็นสิ่งที่เราคิดภายในประเทศเรา ดูจากความเสียหายที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่