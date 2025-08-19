ภูมิธรรม ปัดให้ความเห็น ‘ป.ป.ช.’ ยก ‘สตง.’ อันดับ 1 โปร่งใส บอกอยู่ที่ ปชช.มองหากค้านสายตาก็กระทบความน่าเชื่อถือ
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คว้าอันดับ 1 องค์กรอิสระโปร่งใสสูงสุด ปี 2568 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)จัดทำ โดยนายภูมิธรรมตอบพร้อมรอยยิ้มว่า ยังไม่ได้ดูข่าวเรื่องนี้ ซึ่งขอดูข้อเท็จจริง และขอไปดูการให้รายละเอียด การให้คะแนน และเหตุผลก่อน เพราะทั้งหมดอยู่ในสายตาสาธารณชนอยู่แล้ว และองค์กรที่ดำเนินการต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตรงนั้นมีความน่าเชื่อถือจริง ไม่ค้านสายตาประชาชน เพราะถ้าค้านสายตาประชาชนคงเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้นได้