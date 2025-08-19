สรวงศ์ ปัดข่าว เพื่อไทย ดัน บิ๊กตู่ จับมือภูมิใจไทย โอด พอแล้วข่าวปลอม

สรวงศ์ ปัดข่าว เพื่อไทย ดัน บิ๊กตู่ จับมือ ภท โอด พอแล้วข่าวปลอม ทำ ขรก. เกียร์ว่างอึนใส่ เชื่อ ข่าวลือ 5 ต่อ 4 กดดันศาลรธน.ไม่ได้ มั่นใจ อิ๊งค์ รอด
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการปล่อยข่าวว่า พรรคเพื่อไทย จะสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง และพร้อมจับมือกับพรรคภูมิใจไทย ว่า สงสัยต้องออกแถลงการณ์ว่าอย่าเชื่อข่าวปลอม ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่ได้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแน่นอน ไม่ได้มีความคิดหรืออะไรที่จะไปถึงตรงนั้น เรายังยืนยัน ในความบริสุทธิ์ใจของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และยังมั่นใจว่าวันที่ 29 สิงหาคม นี้ ยังสามารถที่จะไปต่อ เรามั่นใจมากๆ ตนจึงบอกว่าข่าวที่ออกมา ขออย่าให้ไปกระทบกระเทือนเรื่องความเชื่อมั่นของการทำงาน เพราะปัจจุบันก็ทำงานลำบากอยู่แล้ว ทุกคนก็รอวันที่ 29 ส.ค. อย่างเดียวว่าจะเป็นอย่างไร ข้าราชการต่างๆก็เกียร์ว่างอยู่ตอนนี้ เอาตรงๆ เราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำงานให้ลุล่วงไปด้วยดี
เมื่อถามว่าในวันที่ 21 สิงหาคม นี้ น.ส.แพทองธารจะไปศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเข้ารับการไต่สวนด้วยตนเองหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ก็เห็นท่านว่าท่านจะไปด้วยตนเอง วันเกิดท่านพอดี
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยจะไปให้กำลังใจในวันดังกล่าวหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า วันดังกล่าวเป็นวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร สส.อยู่สภากันหมด
เมื่อถามว่า ได้ยินข่าวลือถึงผลการลงมติของศาลรัฐธรรมนูญ 5 ต่อ 4 ว่าน.ส.แพทองธาร รอดจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบถึงเรื่องตัวคะแนนเลย แต่ย้ำว่า ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของ น.ส.แพทองธาร
เมื่อถามว่า กระแสข่าวที่ออกมาดังกล่าวจะเป็นการกดดันศาลหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าคงไม่มีอะไรที่จะไปกดดันศาลได้ ทุกอย่างคงออกมาด้วยความเป็นจริง ตามข้อเท็จจริงที่นำเสนอในการต่อสู้ แต่ทั้งหมดก็อยู่ที่อำนาจของศาล
เมื่อถามว่า กระแสข่าวที่ออกมาเช่นนี้ทำให้การทำงานของรัฐบาลยากขึ้นหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ตนมองว่าคงไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้ว ทุกวันนี้เอาตรงๆ ก็ทำงานลำบากพอสมควร เพราะมันค่อนข้างจะอึนๆ ขมุกขมัวไปหมด ข่าวที่ออกมาแต่ละวันข่าวปลอมมากกว่าข่าวจริง ข่าวที่ออกมาทั้งหมดขอให้ออกมาจากปากของนักการเมือง ซึ่งจะชัดเจนที่สุด
เมื่อถามว่า รัฐบาลจะดึงความเชื่อมั่นกลับมาได้หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ก็จะพยายาม เราใช้ผลงานในการทำงานเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจ พอเวลาผ่านไปมันสะท้อนอะไรให้เห็นหลายอย่าง ว่าสิ่งที่เราพยายามทำ และพูดมาโดยตลอดก็จะสะท้อนให้เห็น
เมื่อถามว่า วันที่ 29 สิงหาคม นี้ หาก น.ส.แพทองธาร รอดคดีจะเช็กบิลข้าราชการที่เกียร์ว่างหรือไม่ นายสรวงศ์ ถึงกับร้อง “โอ้ ไม่หรอกครับ” มันไม่เชิงว่าเป็นสไตล์แบบเกียร์ว่าง แต่ลักษณะการทำงานต่างๆ มันก็ค่อนข้างอึนๆมึนๆไป ไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ ไม่รู้รัฐบาลจะอยู่หรือจะไป แต่พวกตนทำงานเต็มที่อยู่แล้ว ก็ขอว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศต้องเดินต่อไปไม่มีทางตันแน่นอน
เมื่อถามว่า อยากจะพูดอะไรถึงข้าราชการที่ทำตัวอึนๆอยู่บ้าง นายสรวงศ์ กล่าวว่า ก็อย่างที่บอก ประเทศต้องไปต่อ ส่วนจะอยู่หรือจะไปนักการเมืองก็คือนักการเมือง แต่ก็ขอให้ท่านเป็นเสาหลักในการทำงานให้กับประเทศชาติต่อไป