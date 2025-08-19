การเมือง

ทวี ชี้ ที่ประชุม สมช. เคาะฟ้องผู้นำเขมร เป็นไปตามกม.ไทย มอบอัยการสูงสุดดำเนินคดีระหว่างประเทศ

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เมื่อวานนี้ (18 ส.ค.) มีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่ทางไทยจะฟ้องผู้นำประเทศกัมพูชา โดยเลขาสมช.ได้มีการเปิดวาระการประชุม เนื่องจากที่ประชุมมีมติว่า กรณีที่มีการกระทำผิดที่เป็นกฎหมายไทย ในข้อหาฆ่าคนตายและทำร้ายร่างกาย นั้นมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ที่ประชุมก็ได้มีความเห็นกันว่าให้ดำเนินคดีในกฏหมายไทย โดยเป็นคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ซึ่งในการสอบสวนนั้นเป็นอำนาจของอัยการสูงสุด โดยผู้แทนอัยการสูงสุดระบุว่าในคดีนี้ได้มีการประชุมกันแล้วว่าให้มีการร้องทุกข์ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเข้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสาม ซึ่งรับผิดชอบดูในส่วนของจังหวัดที่เกิดเหตุ ส่วนในมิติของคดีก็จะมีกฎหมายอื่นๆ เช่นค่าตอบแทนผู้เสียหาย ในคดีอาญาซึ่งเมื่อมีการแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นสิ่งที่เราดำเนินการในประเทศ

เมื่อถามย้ำว่า ในทางปฏิบัติสามารถทำได้จริงหรือไม่ เพราะผู้นำกัมพูชาก็ยังอยู่ในประเทศกัมพูชา พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ในทางกฏหมายถ้าไม่ทำเจ้าพนักงานก็จะผิดมาตรา 157 ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ประชาชน ถ้าเป็นมนุษย์ หากมีการฆ่าให้ตาย หรือหากมีการสั่งให้ฆ่าหรือทำร้าย ก็จะต้องถูกดำเนินคดี โดยในทางปฏิบัติก็ต้องทำ พอเสร็จสิ้นกระบวนการก็คงจะมีการออกหมายจับ หากตัวอยู่ต่างประเทศก็จะมีมาตรการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เราจึงจะต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้สอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมาตรการตามกฏหมาย

เมื่อถามถึง กรณีที่นักวิชาการมองว่ากรณีนี้อาจสร้างความขัดแย้ง หากกัมพูชาต้องการจะแจ้งจากผู้นำประเทศของเราบ้าง พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า นั่นก็เป็นมุมมองของนักวิชาการ เราต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเราอยู่ภายใต้กฎหมายนิติธรรม

เมื่อถามย้ำว่า สามารถเอาผิดผู้นำกัมพูชาได้จริงหรือไม่ เพราะเราเชื่อว่าทางกัมพูชาจะไม่ส่งตัวมาอยู่แล้ว พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่าความผิดอาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้ตัวมาก็อีกเรื่องหนึ่ง