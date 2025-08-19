ชัยชนะ ขู่ฟันโทษ รพ.เอกชน ออกใบตรวจโรคปลอม ให้แรงงานต่างด้าว

ชัยชนะ รับเจอ รพ.เอกชน 2-3 แห่ง แอบออกใบตรวจโรคปลอมให้ แรงงานต่างด้าว ลั่น อย่าคิดแค่ผลประโยชน์ส่วนตัว ทำประเทศเสียหาย เรื่องนี้ปล่อยไม่ได้ หากเจอหลักฐาน ลุยจับเอง
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ขายใบตรวจสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าว โดยไม่ได้มีการตรวจสุขภาพจริง เพื่อให้ขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องตามกฏหมาย มีความคืบหน้าอย่างไร ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการออกใบตรวจโรคปลอม ให้กับแรงงานต่างด้าว โดยมีโรงพยาบาลเอกชน 2-3 แห่ง ที่ไม่ได้มีการตรวจโรคจริง แต่ออกหนังสือรับรองการตรวจว่าบุคคลนี้ได้รับการตรวจโรคแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เรากำลังหาข้อเท็จจริง ในกระบวนการรูปแบบ วิธีการ และเราจะทำการเพิกถอนใบอนุญาตโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแพทย์ที่เซ็นใบรับรองไป
เมื่อถามว่า ที่ตรวจสอบมีเพียง 2-3 แห่ง แต่ข้อมูลเบื้องต้นมีมากกว่านั้น นายชัยชนะ กล่าวว่า ที่ตนได้รับข้อมูลมา และมีความเป็นไปได้ตามข้อเท็จจริงว่ามีการออกใบอนุญาตปลอมให้กับแรงงาน 2-3 ที่ ส่วนที่อื่นถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดก็ให้ร้องเรียนเข้ามา พร้อมพยานหลักฐาน ตนมั่นใจว่าการกระทำเหล่านี้ของโรงพยาบาลเอกชนบางส่วน นั่นคือการกระทำผิดจริยธรรมทางการแพทย์ เพราะไปออกรับรองแรงงานต่างด้าวที่ไม่ตรวจเลือด ไม่เอกซเรย์ ถ้าบุคคลเหล่านั้นนำโรคภัยเข้ามาในประเทศและเป็นโรคระบาด นั่นคือปัญหาที่คุณได้ทำร้ายประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย
เมื่อถามว่า จะมีมาตรการเชิงรุกในเรื่องนี้อย่างไร นายชัยชนะ กล่าวว่า ก็เชิงรุกอยู่แล้ว ขณะนี้บริษัทที่จะจัดหาแรงงาน ที่ตรวจโรคเคลื่อนที่เราได้กำชับ ทั้งกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลชุมชน ให้เข้าไปตรวจดูและควบคุมอย่างใกล้ชิด และหากมีการกระทำความผิดจริงและตรวจสอบได้ มีพยานหลักฐานที่ชัดเจน ตนก็ต้องลงไปดู
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาก็มีลักษณะเช่นนี้มาแล้ว แต่ก็เหมือนจะกลับมาอีกครั้งเพราะดูเหมือนว่าจะไม่เป็นการดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจัง นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนได้พูดเรื่องนี้ไปในสัปดาห์ที่แล้ว และบอกว่าถ้ามีการกระทำความผิด รวมถึงหากมีหลักฐาน เราก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุด ย้ำว่าเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้ เพราะคนกระทำความผิดก็ต้องได้รับความผิด ถ้าถามว่าแรงงาน 1,000,000 คน ออกใบแพทย์ปลอม 200,000 คน คิดว่าเสียหายหรือไม่ก็ต้องเสียหายอยู่แล้ว ซึ่งตนก็อยากฝากไปถึงบริษัทต้นสังกัดของแรงงาน รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนว่าอย่าใช้วิธีการอย่างนี้เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ให้คิดถึงชาติเยอะๆ เราอยู่มากว่าจะเป็นประเทศไทยได้ เราสร้างกันมายาวนาน อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ให้คิดถึงส่วนรวมให้มากหน่อย