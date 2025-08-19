สุชาติ ชี้ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลาออกไม่มีผล เหตุ พระเป็นเจ้าพนักงาน เผย ลงพื้นที่วันนี้ตามความคืบหน้าใช้เงินมูลนิธิ
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลาออกออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ว่า
การลาออกจากเจ้าอาวาสไม่มีผลอะไร เพราะเจ้าอาวาสคือเจ้าพนักงาน ถึงลาออกแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้ว ถ้าเกิดมีการกระทำความผิด ที่ผ่านมาเจ้าอาวาสก็ถือเป็นเจ้าพนักงาน ซึ่งทราบว่า การลาออกเพื่อไม่ให้ขัดขวางการสอบสวน
เมื่อถามว่า การลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีในช่วงบ่ายวันนี้ ได้รับรายงานจากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ถึงความผิดหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ยัง ซึ่งจะรอไปฟังการรายงานในวันนี้ และไปติดตามความคืบหน้า โดยเฉพาะเรื่องมูลนิธิ 4-5 แห่ง ที่มีความสงสัยว่าเป็นเทคนิคหลบการบริจาคเงินวัด จากการตรวจสอบ จึงต้องดูจุดประสงค์จริงๆว่าหลบหรือไม่ มีการใช้เทคนิคหรือไม่ และจะไปดูการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมถึงการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการอย่างไร รวมถึงการใช้เงินของมูลนิธิ
นายสุชาติ กล่าวว่า แม้ตนจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง แต่ในฐานะที่กำกับดูแลจะต้องเข้าไปดู ส่วนจะไปเจอจิตอาสาหรือผู้ที่ได้รับการรักษา ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลความผิดปกติหรือไม่นั้น ยังไม่ทราบว่าจะเจอใครบ้าง และถ้าหากพบว่าอยู่ตรงนั้นก็จะเรียกมาซักถาม หากทุกคนพร้อมจะให้ข้อมูลก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่คงจะเจอเจ้าหน้าที่
เมื่อถามว่า กรณีการใช้เงินบริจาคที่เป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลของพระ ซึ่งมีมูลค่าเข้าไปในบัญชีแต่ละเดือนจำนวนมากจะมีความผิดหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ถ้าผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ถูกต้องตามที่ตนได้เคยพูดไปแล้วว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ การจะใช้เงินก็เหมือนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการไปตรวจสอบ ทั้งนี้เงินในส่วนของการบริจาคไม่จำเป็นต้องเสียภาษี
