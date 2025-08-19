เดชอิศม์ โอดวันนี้หายใจเบา-แรงยังผิด อ้างคนสงขลารู้ กลับบ้านแบบไม่เอิกเกริก มองผู้ว่าฯไม่น่าถูกย้าย

‘เดชอิศม์’ โอดวันนี้หายใจเบา-หายใจแรง ยังผิด อ้างคนสงขลาทราบดี ไม่ชอบเอิกเกริก ระบุที่ผ่านมา นอภ.มีมารับบ้าง เหตุมีเรื่องปรึกษา บอกหลายคนมาจากขั้วเดิม ไม่กล้าเข้าใกล้ตัวเอง ยันไม่มีผลโยก ผวจ.
เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีหนังสือเวียนถึงนายอำเภอให้จัดคิวมารับ-ส่ง รมช.มหาดไทย เวลาลงพื้นที่ จ.สงขลา ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าตนหายใจเบาหรือหายใจแรงก็ผิด แต่ข้อเท็จจริงคือคนสงขลาทราบดี ตนไม่ชอบเอิกเกริก อยากกลับบ้านเงียบๆ และไม่มีข้อราชการที่ จ.สงขลาด้วย ส่วนเรื่องคำสั่งเป็นเรื่องของผู้ว่าฯ ท่านได้โทรศัพท์มารายงานตนแล้วว่าไม่ได้ทำ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ผ่านมาต้องมีคนไปรับ-ส่งหรือไม่ นายเดชอิศม์กล่าวว่า มีบ้าง ไม่มีบ้าง เพราะบางคนมีเรื่องสำคัญต้องมาปรึกษา เพราะตนหาตัวที่อื่นยาก บางคนมาดักที่สนามบินเพื่อคุยธุระ ที่สำคัญนายอำเภอไม่ค่อยคุ้นพื้นที่เท่าไหร่ เพราะต้องยอมรับว่ามาจากขั้วเดิม ขั้วเดิมเขาก็ยังพูดอยู่ว่าไม่กี่วันเขาจะกลับมา นายอำเภอเขาก็ยังหวั่นๆ ไม่ค่อยเข้าใกล้ตน
เมื่อถามว่า จะต้องมีการตรวจสอบการสั่งการในไลน์กลุ่มหรือไม่ นายเดชอิศม์กล่าวว่า ไม่ทราบ ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ว่าฯ เราทำงานใหญ่ไม่มีเวลามาดูเรื่องเล็ก
เมื่อถามย้ำว่า เรื่องนี้จะมีผลต่อการโยกย้ายผู้ว่าฯด้วยหรือไม่ นายเดชอิศม์กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่น่ามีผล