เดชอิศม์ รออธิบดีใหม่ จัดการที่ดินเขากระโดง ส่วนอัลไพน์ ต้องนำคำสั่งเดิมมาดูใหม่ ปัดจบก่อน 29 ส.ค. ยันไม่เกี่ยวไทม์ไลน์การเมือง

เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการเพิกถอนที่ดินเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ว่า ไว้พูดหลังอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ได้รับการโปรดเกล้าฯก่อน เพราะเป็นหน้าที่ของอธิบดีคนใหม่ ส่วนจะรวมเรื่องที่ดินอัลไพน์ด้วยหรือไม่นั้น ก็จะดูทั้งประเทศที่มีปัญหาทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวถามว่า วางหลักทวงคืนที่ดินอัลไพน์และเขากระโดงอย่างไร นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ที่ดินหลวงทุกตารางนิ้วต้องเอามาเป็นของหลวงให้ได้ และทุกตารางนิ้วต้องทำเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

เมื่อถามว่า หากอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ สามารถสั่งการได้เลยหรือไม่ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า สั่งได้ทุกเรื่องทุกแปลงทั่วประเทศ เมื่อถามย้ำถึงความคืบหน้ากรณีที่ดินอัลไพน์ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ต้องไปดู เพราะเดิมมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด แต่เจตนาเขาบริจาคให้วัด ซึ่งผ่านมือมา 3-4 ทอด ต้องไล่ไปดูเป็นทอดๆ

เมื่อถามถึงบริษัทของครอบครัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และเลขาธิการพรรค พท. จะฟ้องรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เซ็นเพิกถอนที่ดิน นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ตนดูไว้แล้ว แต่ขอรอให้อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่โปรดเกล้าฯก่อน เมื่อถามว่า จะนำคำสั่งเดิมมาทบทวนอีกครั้ง นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ต้องเอามาดูใหม่หมด เรื่องไหนที่ผิดพลาดหรือถูกต้องมันเทียบเคียงกันได้หมด

เมื่อถามว่า จะต้องนำกรณีที่ดินแรนโช ชาญวีร์ ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มาพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ทั้งประเทศ ทุกจังหวัดหมดเลย

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการเชื่อมโยงว่าด้วยสถานการณ์การเมืองขณะนี้ จึงต้องรีบทำเรื่องเหล่านี้ให้เสร็จก่อนวันที่ 29 ส.ค. นายเดชอิศม์ ปฏิเสธว่า ไม่มี และตนเชื่อว่าวันที่ 29 ส.ค.จะไม่มีผลอะไร ทำงานปกติ ไม่ได้เร่งรีบอะไร ไม่ได้เอาเรื่องไทม์ไลน์การเมืองมาเกี่ยว

