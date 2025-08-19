สมชาย ยื่นศาล รธน.ขอถ่ายทอดสดการไต่สวน นายกฯ คดีคลิปเสียงคุย ฮุน เซน เชื่อปชช.ต้องการฟังคำชี้แจง

“สมชาย” พร้อมคณะ ยื่นศาล รธน.ขอถ่ายทอดสดการไต่สวน นายกฯ คดีคลิปเสียงคุย “ฮุน เซน” เชื่อปชช.ต้องการฟังคำชี้แจง เตือน เลขาสมช.มาศาลมือต้องสะอาด ระบุเป็นขรก.หน้าที่ดูแลความมั่นคงชาติไม่ใช่ดูแล “แพทองธาร”
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.) พร้อมด้วยนายนิติธร ล้ำเหลือ ทนายความ และนายคมสัน โพธิ์คง ยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลมีการถ่ายทอดการไต่สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ในคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา ในวันที่ 21 สิงหาคม นี้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด
นายสมชาย กล่าวว่า สิ่งที่เกิดจากคลิปเสียงก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างมีการจนเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของทั้งทหารและประชาชน และยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงเห็นว่าการไต่สวน น.ส.แพทองธาร ควรเปิดเผยต่อสาธารณชนเนื่องจาก เพราะทราบว่าไม่ใช่ทุกกรณีที่ศาลจะอนุญาตให้มีการเปิดเผย ในกรณีนี้จึงอยากขอความเมตตาต่อศาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและพวกตนเอง จะขอติดตามเข้ารับฟังการไต่สวนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการต่างๆ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้แจ้งความดำเนินคดี น.ส.แพทองธาร ไว้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งขณะนี้ได้สอบสวนเรียบร้อยแล้ว และส่งเรื่องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จึงหวังว่าศาลจะเมตตาให้เข้าฟังในวันไต่สวนและในวันวินิจฉัย เพื่อจะได้นำข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมส่งให้ ป.ป.ช.
นายสมชาย กล่าวอีกว่า นอกจากติดตามการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว จะมีการติดตามต่อไปว่าการดำเนิน ของ ป.ป.ช.มีการดำเนินการคืบหน้าไปอย่างไร ทั้งกรณีการผิดจริยธรรมและกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง ดังนั้นป.ป.ช.ควรดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้ได้ข้อสรุปและส่งต่อไปยังศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเร็ว
นายสมชาย ยังกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรี นำนายฉัตรชัย เลขาฯสมช.เป็นพยานว่าอยากให้นายฉัตรชัย คิดว่าน.ส.แพทองธาร เมื่อมาแล้วก็ไป แต่ตำแหน่งเลขา สมช.ต้องดูแลผลประโยชน์ของชาติ ให้การที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็จะเกิดผลเสียกับตนเอง เพราะเห็นว่าความจริงเท่านั้นเป็นคำตอบที่สังคมอยากรู้ ไม่ใช่การไปซักซ้อมพยานที่จะขึ้นให้การ เนื่องจากขณะนี้ตนทราบว่ามีการซักซ้อมพยานเพื่อเตรียมให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญ
“อยากฝากท่านเลขาฯสมช. มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ใช่ดูแลความมั่นคงของคุณแพทองธาร เรียนว่า ถ้าท่านมาศาลท่านต้องมือสะอาด คำให้การต่างๆต้องสะอาด เมื่อถ่ายทอดสดแล้วพี่น้องประชาชนจะได้รับทราบข้อเท็จจริง ” นายสมชาย กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าประเมินท่าทีนายกรัฐมนตรีอย่างไรจะมีการลาออกก่อนหรือจะอยู่จนถึงวันวินิจฉัย นายสมชาย กล่าวว่า ได้เรียกร้องให้นายกฯลาออกก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่ก่อนแจ้งความดำเนินคดีที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง แต่นายกฯก็ไม่ลาออก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ก็ถือว่ายังมีเวลาที่นายกฯจะตัดสินใจลาออกก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมา เพราะตนเห็นว่าการกระทำของนายกฯเป็นความผิดชัดเจนที่ไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าบกพร่องโดยสุจริต และเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญก็มีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากที่จะซักถามนายกฯและเชื่อว่าประชาชนทั้ง 65 ล้านคนที่ได้ฟังคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกฯ และสมเด็จฮุน เซน ก็ต้องการฟังคำชี้แจงของนายกฯเช่นกัน
อย่างไรก็ตามชื่อว่า นายกฯจะไม่ลาออก และจะเดินทางมาเข้าสู่กระบวนการไต่สวนด้วยตัวเอง ตนจึงขอที่จะมารับฟังการไต่สวน และขอให้ศาลถ่ายทอดการไต่สวนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ