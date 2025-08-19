ส.ส.ปชน. ซัด ส.ว.เดชา เลอะเทอะ ปมค้านกม.คุกคามทางเพศอ้างเป็นธรรมชาติ ชี้กำลังปกป้องสิทธิผู้คุกคาม
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม น.ส.ภัสริน รามวงศ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณี นายเดชา นุตาลัย ส.ว. อภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยต่อร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานคุกคามทางเพศ ว่าได้รับฟังการอภิปรายกฎหมายคุกคามทางเพศในชั้น ส.ว. มี ส.ว.ท่านหนึ่งอภิปรายคัดค้านกฎหมายโดยอ้างว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ หวั่นตีความเกินจริงนั้น ตนคิดว่าข้ออ้างของ ส.ว. ท่านนี้มีปัญหาอย่างมาก โดยขอแยกแยะเป็น 3 ประเด็น
1.กฎหมายพูดถึง ผู้เสียหาย เป็นหลัก ไม่ใช่เรื่องสมมติว่ามีใครร้องเพลงจีบหรือแอบมองแล้วติดคุกทันทีอย่างที่ ส.ว. ท่านนี้เอามามั่วนิ่ม กฎหมายกำหนดชัดว่าต้องมีลักษณะการกระทำที่ส่อไปทางเพศ และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ อับอาย หวาดกลัว หรือไม่ปลอดภัย ถึงจะเข้าข่ายความผิด
2.การเปรียบเทียบกับเนื้อเพลงหรือบทกวีเป็นการบิดเบือน เพลงที่ไม่ได้เจาะจงใครย่อมไม่ใช่การคุกคามในแบบที่กฎหมายสื่อ เพราะไม่มี “ผู้เสียหายที่ชัดเจน” ในขณะที่กฎหมายนี้เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับการคุกคามที่มีผู้ถูกกระทำ มีผู้เสียหายจริง เช่น การตามรังควาน ตามตื๊อ การส่งข้อความส่อไปทางเพศ การเฝ้ามองจนทำให้คนรู้สึกไม่ปลอดภัย ซึ่งในบริบทไทยแม้วัฒนธรรมบางอย่างอาจมองพฤติกรรม “ตื๊อ” หรือ “ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก” เป็นเรื่องปกติ แต่ในความเป็นจริงอาจเป็นการคุกคามที่ฝังรากและถูกทำให้ชอบธรรมโดยไม่รู้ตัว
3.การอ้างว่า “ผู้หญิงถูกมองแล้วก็ตื่นเต้นใจเต้นแรง” เป็นการเหมารวมและเหยียดเพศ เพราะในความจริง ผู้หญิง ผู้ชาย หรือจะใครคนไหน จำนวนมากรู้สึกหวาดกลัวและไม่ปลอดภัย ไม่ใช่เขินอายอย่างที่ ส.ว.ท่านนี้โรแมนติไซส์ให้ดูน่ารัก
น.ส.ภัสรินกล่าวว่า ทั้งหมดนี้สะท้อนทัศนคติที่ไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่น การคัดค้านกฎหมายด้วยเหตุผลเลอะเทอะแบบนี้ ไม่ได้ปกป้องความเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่อ้าง แต่คือการปกป้องสิทธิของผู้คุกคามให้ยังทำร้ายคนอื่นได้โดยไม่ถูกเอาผิดต่างหาก เราควรหยุดมองการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องธรรมดา เลิกมองว่าการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนหมาหยอกไก่ และเริ่มสร้างสังคมที่สิทธิในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยสำคัญกว่ามุกตลกหรือเพลงเก่าได้แล้