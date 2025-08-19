การเมือง

เครือข่ายปชช. ร้อง ภูมิธรรม ทวงความเป็นธรรม ให้ หมอสุภัทร ปมจะถูกให้ออกจากราชการ

เครือข่ายปชช. ร้อง ภูมิธรรม ทวงความเป็นธรรม ให้ หมอสุภัทร ปมจะถูกให้ออกจากราชการ ถามผิดอะไร โกงตรงไหน 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย พร้อมด้วยนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง 7 โซน 50 เขต กทม. ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นทีมที่ร่วมปฏิบัติการบุกกรุงของทีมแพทย์ชนบท ยื่นหนังสือถึงนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เ

พื่อขอให้คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานการสอบสวนกรณีนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ระบุว่า กำลังถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง และกำลังจะถูกให้ออกจากราชการ กรณีจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุง 3 ครั้ง เมื่อเดือน ก.ค.- ส.ค.2564 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาดในกทม. ว่าทำอะไรผิด ได้พิจารณาข้อมูล หลักฐาน ระเบียบสถานการณ์ขณะนั้นอย่างครบถ้วนหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด-19 และขอให้รมว.สาธารณสุข ให้ความเป็นธรรมกับ นพ.สุภัทร เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยเชิญเข้าไปสอบถาม หรือเปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่อย่างใด

ขณะที่ นายสมคิด ยืนยันว่า จะรับเรื่องไปส่งมอบให้กับรมว.สาธารณสุข ในที่ประชุมคณะรัฐมน