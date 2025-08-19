กองทัพอากาศ โชว์ศักยภาพ Alpha Jet TH โจมตีเป้าหมายภาคพื้นแม่นยำ พร้อมขึ้นบิน รักษาอธิปไตย

ทอ.โชว์ความพร้อมเครื่องบินโจมตี Alpha Jet TH หรือที่รู้จักกันในนาม ‘Hunter-นักล่า ผู้พิฆาตไพรี’ พร้อมเสิร์ฟไข่เบอร์ศูนย์ ให้กับผู้รุกรานประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพอากาศไทย ได้เผยแพร่ภาพและข้อความ ความพร้อมปฏิบัติการของเครื่องบินโจมตีแอลฟาเจ็ต (Alpha Jet TH) ฝูงบิน 231 กองบิน 23 ระบุว่า พร้อมปฏิบัติการด้วยจิตใจที่ห้าวหาญของนักรบทางอากาศ และศักยภาพของเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet TH) ที่ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถ ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยสามารถใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างแม่นยำ
เพื่อดำรงให้กองทัพอากาศไทย มีความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติ และปกป้องพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการรุกรานของข้าศึกศัตรู
ดังคำกล่าวที่ว่า “น่านฟ้าไทย จะไม่ให้ใครย่ำยี”