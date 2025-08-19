เปิดใจ รมต.หมอแทน ผู้มีอิทธิพลไม่มีจริง ผมแค่มีเพื่อนเยอะ

เปิดใจรมต.’หมอแทน’ ผู้มีอิทธิพลไม่มีจริง ‘ผมแค่มีเพื่อนเยอะ’
หมายเหตุ
นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์กับ “มติชนออนไลน์”
แนะนำตัว
ผม ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.จ.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อีกด้านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นคนนครศรีธรรมราชโดยพื้นเพ จบ ม.ต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.ปลายที่ ปทุมคงคา รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
อธิบายความเป็นตัวของตัวเอง ว่าเป็นยังไง
ชอบเล่นกีฬา ชอบเที่ยวธรรมชาติ เวลาทำงานจะโฟกัสกับงาน จะทำให้ถึงที่ ในหน้าที่ที่ได้รับมา
มาเป็น รมช.สธ.ถูกสื่อเรียกว่า “หมอแทน” รู้สึกอย่างไร
ก็ไม่รู้สึก คิดว่า คำพูด หรือสื่อที่เรียกมาให้ อย่างเช่น บางคนก็จะมี เป็นดราม่า ทำไมผมถึงโดนเรียกหมอแทน ผมก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่า หมอแทน เมื่อสื่อเรียก ผมก็เฉยๆ เพราะผมคิดว่า วันนี้การทำงาน จุดที่สำคัญมากกว่าคำพูดคือ การทำงานที่ออกมาและเป็นรูปธรรม และพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ และประเทศชาติได้ประโยชน์
ข่าวที่ออกมาว่า ท่าน รมต.เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ อยากให้อธิบายเรื่องนี้
ต้องยอมรับว่า บุคลิกผม ผมเป็นคนพูดจากเสียงดัง และเป็นคนมีเพื่อนเยอะ เพื่อนฝูงเยอะตั้งแต่เรียนมัธยม ไปไหนมาไหน เพื่อนก็ชอบมารับ และเดินทางไปไหนมาไหน ก็มีเพื่อนทุกที่
คนก็อาจจะมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า ผมคิดว่าผู้มีอิทธิพลไม่มีอยู่จริง เพียงแต่ว่า คนที่มีเพื่อนเยอะเขาจะมองว่าเป็นบุคคลกว้างขวาง แค่นั้นจริงๆ คนนครทราบดีว่า ตัวผม มีพฤติกรรมอย่างไร และบางครั้ง ผมก็ไปวิ่งคนเดียว ไปออกกำลังกาย เจอพี่น้องปชช.ทักทาย เดินศูนย์การค้าก็เจอ เดินคนเดียว ก็ไม่มีอะไร
หลายคนมองว่าคนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองคนดุ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนี้ อยากให้ อธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่าจริงๆแล้ว คนนครดุจริงไหม
เราต้อง ให้ความเป็นธรรมก่อน นครศรีธรรมราช หรือ คนใต้ ด้วยบุคลิกคนใต้ หนึ่งเป็นคนพูดจาเสียงดัง สองบุคลิกคือมีความชัดเจน คือ ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ แล้วภาษาใต้ ก็ทราบอยู่ว่าจะพูดสั้นๆ
คำพูดมันอาจจะดูแข็ง พอแข็ง คนอาจมองว่า คนนครดุหรือเปล่า โดยเฉพาะ สำเนียงคนนครจะดูสั้นและแข็ง สามก็คือว่า ในอดีต ผมคิดว่า ภาคใต้เป็นที่เคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ และตั้งฐานหลักอยู่ในพื้นที่ราบสูง
ผมมองว่า ที่มองว่าเป็นเมืองคนดุ ไม่เป็นธรรม จริงแล้ว นครศรี เป็นแบบหลักของเมืองประวัติศาสตร์ มีอาณาจักร พระเจ้าศรีธรรมโศกราช และอาณาจักรศรีวิชัย เดิมทีอาณาจักรศรีวิชัย ไปถึงสุไหโกลก ชุมพร ตอนหลัง แบ่งไป แบ่งไปให้เจ้าเมืองปกครอง หลายคนอาจมองว่า นครศรี เป็นเมืองคนดุ “ไม่ใช่” เรามีพระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช มีองค์พ่อจตุคาม เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่าง จะเห็นว่าทุกวันนี้ ข่าวอาชญากรรมในนครศรีฯ ก็น้อยลงมาก ผมว่าแทบจะ ลดไป หายไป 90 เปอร์เซ็นต์
งานที่ได้รับมอบหมายที่ สธ. ดูแลอะไรบ้าง หนักใจเรื่องไหนมากที่สุด
ได้รับมอบหมายจาก รมว.ให้ดู หนึ่ง กรมสุขภาพจิต ทั้งกรม สอง กรมแพทย์แผนไทย ครึ่งหนึ่ง สามกรมการแพทย์ เฉพาะในส่วนที่เป็นยาเสพติด คือที่เป็นโรงพยาบาลธัญญาลักษณ์ สบชน. สี่คือ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติด ห้าสถาบันพระบรมราชชนก หก สถาบัน สถานพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ผมคิดว่า 7 หน่วยงานที่ผมได้รับการดูแล ทำหน้าที่ ผมไม่มีความหนักใจเลย และวันนี้ ผมทำหน้าที่ มาทำงานเดือนกว่า ก็ขับเคลื่อนไปได้เยอะแล้ว
เมื่อรู้ว่าจะได้เข้ามาดูแล สธ. ทำการบ้านมาอย่างไรบ้าง
สธ. เป็นกระทรวงที่ไม่ใช่รับผิดชอบคนแค่ 67 ล้านคน เรารับผิดชอบชีวิตคนไทยมากกว่า 67 ล้านคน เพราะ สธ. ต้องดูแลตั้งแต่เด็กในครรภ์ จนถึงพี่น้อง ปชช.ลมหายใจสุดท้าย เพราะฉะนั้น ผมคิดว่า ทำงาน เรายึดหลักว่า งานของเราคืออะไร งานของเรา กระทรวงสาธารณสุข คือ บริการ ในการรักษา เพราะฉะนั้น ก่อนรักษา เราต้องป้องกันด้วย ผมคิดวางแผนว่า เดิมที เรารอรักษาอย่างเดียว ให้คนป่วยก่อน ในอนาคต เป็นไปได้ไหมว่า เราไปป้องกันก่อน เชิงรุกมากกว่าเดิม เช่น คนไทยทุกคน 67 ล้านคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ถ้าเราตรวจสุขภาพ แล้วรู้ก่อน เราจะได้รักษาก่อนได้ ป้องกันก่อนได้ ต้องยอมรับว่า คน ตจว. บางคนไม่เคยตรวจสุขภาพเลย มา รพ เมื่อป่วย ณ วันนั้น เมื่อเราป่วย เรามา เราไม่รู้ว่ามีอะไรในร่างกายเราอยู่แล้ว
เป็น รมต น้องใหม่ ในการปรับ ครม ครั้งล่าสุด ท่ามกลาง เสถียรภาพของ รัฐบาลที่ยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ เรื่องของเสียงปริ่มน้ำ หนักใจไหม
ไม่หนักใจ คราวที่แล้วก็เป็นพรรคร่วม รบ. สมัยท่านประยุทธ์ ก็ปริ่มน้ำกว่านี้อีก คือ หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติให้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมไม่เคยมีความหนักใจตรงนี้
เรามีแนว นโยบายไหน ที่จะทำให้มันเป็นรูปธรรม ให้สำเร็จ ให้เห็นชัดมากที่สุด มีแผนขับเคลื่อนเรื่องนั้นอย่างไรบ้าง
หนึ่ง วันนี้ต้องยอมรับว่า นโยบาย รบ. โดย นายกฯ มอบหมายให้ รักษาการ ภูมิธรรม ให้ปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นในประเทศไทย เมื่อ 11 ก.ค.ที่ผานมา สธ.มีหน้าที่บำบัดรักษา ซึ่งเราบอกว่า เมื่อคุณปราบปราม เราพร้อมที่จะรักษาผู้เสพ ที่เป็นผู้ป่วยทุกคน
เพราะฉะนั้นวันนี้ ผมก็เดินหน้าในส่วน ผู้เสพ เป็นผู้ป่วย จากเดิม ผู้เสพ เป็นผู้ป่วยเราแบ่งเป็น 4 ระดับ แดง ส้ม เหลือง เขียว เดิมที ทั้ง 4 ระดับ ไปรักษาตัวที่ รพ. ทุก รพ. หรือ ถ้าป่วยหนัก ก็ส่งไปจิตเวช ป่วยหนัก ก็ส่งไป สราญรมย์ ศรีธัญญา เพียงแต่บริหารด้วยขานี้ การบำบัดยาเสพติด ก็ไม่ถึงเป้า ปี 66 เรา บำบัดได้ประมาณ 1.99 แสนคน ปี 67 บำบัดได้ 2.7 แสนคน ปี 68 เราบำบัดได้ 201,000 คน หมายถึงว่า ที่เราทำ มินิธัญญารักษ์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ทำ CBTx (ชุมชนล้อมรักษ์)
พอผมเข้ามา ผมคิดว่า ถ้าเราเดินในแง่ คนที่ติดยาสะสมอยู่ ประมาณ 2-3 ล้านคน แต่คนที่ต้องการบำบัด ประมาณ 4 แสนคน ผมเลยคุยกับ สำนักงานเลขา คณะกรรมการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติด กรมการแพทย์ กรมจิต เราไปจับมือท้องถิ่นได้ไหม ถ้าเรา ไปทำที่อื่น ค่าใช้จ่ายจะสูง แต่ท้องถิ่น เตรียมอาคารสถานที่ให้เรา เตรียมอุปกรณ์ วิทยากร สุดท้ายก็ไปจับมือกับท้องถิ่น ทั้งหมด 8 จังหวัด 10 ท้องถิ่น
ก็มีทั้งหมด 3 อบจ. 2 เทศบาลเมือง และ 5 อบต. และจะทำแบบนี้ให้ครบถ้วน 76 จังหวัด รุ่นหนึ่ง 100 คน เท่ากับรุ่นนึง 7,600 คน ปีนึงก็ประมาณ 9 หมื่น เกือบ แสนคน
ส่วนช่องแดง กับส้ม รพ เขาก็บำบัดปีละแสนคนอยู่แล้ว เราตั้งเป้าปีนี้ 4 แสนคน ถ้าทำได้ หลังจากบำบัดเสร็จ เราก็จะใช้ แอพพ์ ที่มีอยู่ แอพพ์ พร้อมรัฐ โดยขอให้ อสม. ติดตามคนๆนี้ พอคนพวกนี้กลับไปอยู่บ้าน อสม.ต้องรายงานกระทรวง อาทิตย์ละ 3 วัน ผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีข้อความ ถ้านาย ก ไปอยู่บ้าน และต้องใช้ชีวิตแบบเดิม กลับไปเสพยาแบบเดิม สองอาทิตย์แรก ใช้ชวิตแบบเดิมอีก ก็จะนำตัว นาย ก. มาบำบัดอีกครั้ง แต่ถ้าเกิดว่า นาย ก. กลับไปอยูบ้านแล้ว เลิกพฤติกรรมได้ และมีความสามารถหลายอย่าง เราอาจหางานให้นาย ก หรือส่งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาตำแหน่ง พนักงานจ้าง ให้
ส่วนเรื่องของแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ต้องยอมรับว่า วันนี้ สธ แพทย์แผนไทย กรมเล็กมาก แต่จริงๆ เป็นกรมทีสามารถสร้างรายได้ และเพิ่ม จีดีพีให้ประเทศได้ ทราบหรือไม่ว่า หมอนวดแผนไทยของเรา เป็นที่ต้องการในตลาด ซาอุฯ อินโดฯ มาเลย์ แต่เราผลิตหมอไม่ทัน ผมก็ได้ นำเสนอของบฯกระตุ้น ศก เพื่อเสนอให้กับผู้ที่สนใจจะเป็นหมอนวดฟรี จำนวน 5 หมื่นคน คนนึงจ่ายค่าเล่าเรียน 1 หมื่นบาท 150 ชม.
ถ้า 5 หมื่นคนนี้ เราลงทุน 500 ล้าน แต่ถ้า ทั้ง 500 คน ทำงาน และสามารถสร้างรายได้ ให้กับตัวเอง คนละประมาณ 4 หมื่นบาทปี เราได้ 2 พันล้าน เราลงทุน 500 คน แต่ละคนสร้างได้ 4 หมื่นบาทต่อปี ได้ 2 พันล้าน ภาษี เศรษฐกิจ ก็ดีขึ้น สอง คือ ส่วนของแพทย์ทางเลือก เสริมความงามทั้งหมด ฉีดหน้า แต่งศัลยกรรมหน้า ไม่ผิด แต่ทุกคลินิก มีการให้วิตามินอยู่ ซึ่งพอดิปวิตามิน คนไม่ทราบว่า แพทย์ทางเลือกทำได้หรือเปล่า ผมกำลังตั้งคณะกรรมการ ยกร่างแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ ที่มีคุณภาพ ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย คลินิก เสริมความงาม มีเป็นหมื่นสาขาทั่วประเทศ ถ้าเราเอาทุกอย่างเข้ามาทำให้ถูกกฎหมาย 1 หมื่นสาขา ถ้าแต่ละสาขามียอดขาย 5 แสนบาท เดือนละ 5 พัน ปีนึง 6หมื่นล้าน ภาษีเข้ารัฐเกือบ 5 พันล้าน
แต่วันนี้มันแปลกว่า ศูนย์ความงามเนี่ย ยาชา โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ต้องนำเข้าทั้งหมด เพราะไม่มีโรงงานในไทย เพราะฉะนั้น ผมก็ไป ที่ธุรกิจบัณฑิต บอกว่า เชิญชวนผู้ประกอบการทุกคน และที่เป็นหมอ ถ้าผมผลักดันเรื่องนี้ถูก เราควรนำวัตถุดิบมา แล้วผลิตในประเทศไทย เพราะเราจะได้รู้ และมีภาษีอะไรมากขึ้น
การผลิตหมอนวด ทำไมไม่ให้เรียนฟรี ทำไมต้องให้เขาจ่ายเงิน
หมอนวดจะมีหลักสูตร 150 ชั่วโมง 10,000 บาท ไปจนถึง 300 กว่าชั่วโมง ผมไปของบประมาณ ถ้าเขาให้มา เราก็เอามาผลิตหมอนวด ค่าสอน คนละหมื่น
คนที่ไปเรียนไม่ต้องจ่าย
ถูกต้องครับ
ถ้าเขาให้มา 500 ล้าน กรมแพทย์แผนไทย ต้องไปหาคนที่สนใจจะเรียน ให้ครบ 50,000 คน โดยกระทรวงสาธารณสุข ออกค่าใช้จ่ายให้ คนละ 10,000 บาท
กลางเดือนกันยายน จะคิกออฟ แอพพ์ ก้าวท้าใจ เดิมมีอยุ่แล้ว แต่ว่า ความเคลื่อนไหวของคนน้อย เพราะไม่มีอะไรดึงดูดคน
ก้าวท้าใจ ต่อไป สุขภาพดีต้องมีสิทธิเพิ่ม หมายความว่า คนที่ใช้แอพพ์ก้าวท้าใจ 100 แคลอรี่ จะกลายเป็น 1 คะแนน สะสมคะแนน แล้วเอาไป ช้อปปิ้ง กินข้าว ซื้อของ คิดว่า น่าจะเปิดตัว เราจะยกระดับบริการ เดิมที่พี่น้องประชาชนจะต้องเดินเข้ามาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล แต่ต่อจากนี้ เราจะเคลื่อนไปตรวจให้ที่ รพสต และเคลื่อนไปตรวจตามบ้าน
ผู้ป่วย NCD ปีนึง มีประมาณ 6 ล้านคน ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยใหม่ 4 แสนคน เราต้องหมดเงินกับโรค NCD แสนล้านต่อปี ถ้ามันหายไปได้ เช่น หมื่นคนหายไป ก็เหลือเงินกลับมา 1.6 หมื่นล้าน (14.43)
ตรวจสุขภาพถึงบ้าน ขอบเขตอย่างไร
ทำทั่วประเทศ เดิมที่เราให้ไปตรวจที่ รพสต ก่อน แต่ถ้ายังไม่มา จะส่งหมอไปตรวจที่บ้าน เพราะต้องการตรวจสุขภาพคนไทยให้ครบทุกคน (15.05)
เรื่องบำบัดยาเสพติด ผู้ที่เข้ามาเสพใหม่ หรือมีพฤติกรรมเหมือนเดิม มีเยอะไหม
เดิมที 50% อย่างปี 67 บำบัด 2.6 แสน กลับมาบำบัดซ้ำ 1.3 แสน มีทั้งกลับมาเอง และคนไปตามมา ทุกวันนี้ มองว่า การติดตามสำคัญที่สุด ส่งกรมสุขภาพจิต เข้าไปทำงานกับเขา ไปคุยกับพ่อแม่เขา จะได้บอกลูกถูก
สาเหตุเป็นเพราะอะไร ถึงกลับไปเสพใหม่
ต้องยอมรับว่า การเสพยา ไม่ได้เสพมาแต่กำเนิด แต่มาจาก 1.ปัญหาส่วนตัว 2.ปัญหาครอบครัว 3.เพื่อนชักจูง 4.สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น ถ้าเขาไปอยู่จุดเดิมแล้วใจไม่แข็งพอ ผมเชื่อว่ายังไงก็ กลับไป วงจรเดิม ทีนี้ใจแข็งพอยังไงก็เลิกได้
ที่มีคนพูดว่า ปชป.ตอนนี้เปลี่ยนไป เพื่อที่จะไปร่วมกับรัฐบาล มีที่มาที่ไปยังไง
ต้องเข้าใจว่า ระบบประชาธิปไตย เราต้องเปิดกว้าง ให้ทุกพรรคการเมืองร่วมกันได้ แต่ ปชป.เป็นพรรคที่มีแฟนคลับอยู่พอประมาณ วันที่เป็นฝ่ายค้านก็บอกว่า อย่าร่วมกับก้าวไกล กับพรรคประชาชน วันที่เพื่อไทยเชิญมาร่วมรัฐบาล ก็บอกว่า อย่าร่วมกับเพื่อไทย ผมถามว่า เราอยุ่ตรงไหน
ผมคิดว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการตอบอะไรอย่างชัดเจน แต่ถ้าจะมองว่า ปชป. ทำไมร่วมเพื่อไทย ผมถามว่า แล้ววันนี้เพื่อไทยใครเป็นนายกฯ แค่นั้น
สมัยก่อนเคยเคลื่อนไหว เรื่องชั้น 14 รพ.ตำรวจ แล้ววันนี้ มาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย เคลียร์ใจกับคุณทักษิณแล้วหรือ อย่างไร
มันพูดเคลียร์ใจไม่ได้ครับ ผมไปวันนั้นเพราะผมทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎร
เพราะฉะนั้นทุกอย่างของทางนั้นผมก็ทำเต็มที่ทั้งหมด เอกสารที่ผมมีอยู่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะฉะนั้นผมไม่เคยเคลียใจเรื่องนี้ครับผม
รู้สึกยังไงที่เคยตรวจสอบแล้วมาอยู่ร่วมรัฐบาล
ผมถามพี่ว่าเรายืนอยู่กับอดีต หรือปัจจุบัน อดีตในหน้าที่ที่เราทำตรงนั้น เราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว แต่ถ้าวันนี้ถามว่าทำไปประชาธิปัตย์ร่วมกับรัฐบาล แล้วทำไมพรรคอื่นที่บอกว่าไม่ร่วมแล้วร่วมล่ะ ถูกไหมครับ
จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ยังวางเป้าหมายหลักไว้ที่ภาคใต้เหมือนในอดีตหรือเปล่า หรือจะขยายพื้นที่ไปที่อื่น
ภาคใต้เป็นเป้าหมายหลักคือต้องยอมรับ แต่ส่งทุกจังหวัด เราต้องการที่นั่งในทุกจังหวัด แต่ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.ภาคใต้มันเยอะ
บรรยากาศของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ ตอนนี้กับเมื่อก่อน ถ้าเปรียบเทียบกันมันเป็นอย่างไร
ก็ต้องยอมรับว่าพรรคกระแสลง แต่ผมคิดว่าวันนี้ทุกพรรคลงหมด เพียงแต่ว่าระหว่างนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งใครจะสร้างกระแสได้ดีกว่ากัน
พรรคที่คิดว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของประชาธิปัตย์คือพรรคอะไรในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ผมว่าแต่ละพรรคมีมิติที่ต่างกัน พรรคประชาชนก็มีเสียงจัดตั้งอยู่แล้ว ภูมิใจไทยไม่มี เพื่อไทยไม่มีเพื่อไทย หรือมีก็มีน้อยครับ
ซึ่งถามว่าคู่แข่งใครผมมองว่าแข่งกับตัวเองมากกว่าครับ เพราะว่าวันนี้ร่วมรัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีทั้ง 3 คนสามารถทำผลงานได้และ วันเลือกตั้งออกนโยบายที่ถูกใจประชาชนได้ก็จบครับ
25 เสียงที่ผ่านมา ประเมินเสียงการเลือกตั้งครั้งต่อไป
ที่ประเมินได้คือ 21 เสียง ครับ อีก 4 เสียง ผมว่าทุกคนเราต้องให้เกียรติ บางคนอาจจะไม่เห็นด้วย ก็เป็นไปตามข่าวครับ แต่การเมืองคือการพูดคุยกัน
เรื่องแจกถุงยางอนามัยในโรงเรียน
ผมก็โดนแซว เอาถุงยางไปแจกเด็กนักเรียน ไปยุยงให้เขามีเพศสัมพันธ์หรือ วันนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ย เด็กมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ 15 ปีถึง 19 ปี เยอะมาก แล้วก็มีบุตรอยู่ประมาณสัก 3พัน ถึง 4พันคนและกลับมามีซ้ำประมาณ 30-40% นะครับ เดือนที่ผ่านมา ตรวจพบ HIV เจอในเด็กวัยนี้ทั้งนั้น **21.14 ไม่มีใครอยากให้ลูกมีอะไรก่อนวัยเกินควร แต่ถ้าเรายับยั้งไม่ได้ก็ต้องป้องกัน ไม่อย่างนั้น เด็กจะไปท้องกลางคัน ติด HIV มา เสียการเรียน เสียชีวิต
การที่ผมนำถุงยางไปแจกในโรงเรียน ถามเด็กทุกคน ทุกวันนี้ เด็กมันโตเร็วกว่าอายุหมดแล้ว ด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนไป บ้านเมืองเปลี่ยนไป เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า เด็กถ้ามีแฟนเรา เราห้ามเด็กไม่ให้ไปเจอแฟนได้ไหม เราห้ามไม่ได้ เพราะฉะนั้น เราก็ควรป้องกันไว้
ได้คุยกับลูกในเรื่องนี้ให้เข้าใจ ตั้งแต่ต้น อย่างไรบ้าง
เราต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง เราคุยในเวทีสาธารณะ เราก็บอกแล้วว่าอย่าไป มีแฟนก่อนวัยอันควร แต่ถามว่า สิ่งที่ห้ามไม่ได้ มันก็ต้องป้องกัน แต่ถ้าห้ามได้ ยับยั้งได้ ก็โอเคจบ แต่วันนี้สังคมไทยเป็นยังไงผมว่าทุกคนก็รู้อยู่ถูกไหมครับ จะให้บอกว่า ทำไมต้องไปมอมเมา วันนี้ต้องยอมรับสังคมไทยก่อน
วันนี้ผมบอก สังคมไทยดีนะ ไม่ใช่ไม่ดี แต่เมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้ว พฤติกรรมคนก็เปลี่ยนได้
หลังจากที่นำเสนอ มีการตอบรับเป็นอย่างไร เรื่องถุงยาง
การตอบรับเรื่องนี้ดีครับ สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็ขอมา ส่วนใหญ่เป็นสถาบันอาชีวศึกษา เราก็มอบให้ไป
เรื่องกัญชาที่กลับมาเป็นกัญชาทางการแพทย์
กัญชาเดิมที แก้กฏหมาย ไม่ให้เอาไปสูบได้ตลอดเวลา คนที่จะสูบได้คือคนที่ป่วย ขณะนี้มีร้านกัญชา ประมาณสัก 18,000ร้าน คิดเป็นมูลค่าเงิน 36,000 ล้าน กระทรวงไม่ได้เดินหน้าจับ แต่เพียงใช้ได้ต้องมีใบสั่งจากหมอ เช่น หมอทั่วไปก็ได้ สั่งว่าป่วย และขายครั้งหนึ่งได้ ไม่เกิน 30 กรัม เขาให้สูบวันละมวน
ผมคิดว่า อะไรที่เป็นข้อเท็จจริงต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ อย่าเอาเรื่องนี้มันเป็นเงื่อนไข และวาทกรรมทางการเมือง กัญชา ถ้าใช้ในทางการรักษาแพทย์ ไม่ผิด แต่ถ้าใช้ในทางที่ผิด ก็คือผิด
ในฐานะดูแลกรมสุขภาพจิต ช่วงนี้คนไทย มีปัญหาเรื่องเครียดหลายเรื่อง เราเข้าไปดูแล หรือมีแนวทางที่จะทำให้คนสบายใจมากกว่านี้ไหม
ตอนที่เริ่มเกิดการปะทะตามแนวชายแดน กรมสุขภาพจิตได้จัดทีม MCATT ซึ่งมีอยู่ 5 พันกว่าคน ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจกับพี่น้องใน ศูนย์อพยพพักพิง ศูนย์กลุ่มเปราะบาง วันนี้ กรมสุขภาพจิต เดินหน้า ทำความเข้าใจ เรื่องสุขภาพจิต กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
คนที่เป็นสุขภาพจิต มี 4 ระดับ 1.ระดับที่เป็นคนปกติ แต่แอบคิดบางครั้ง 2.ระดับที่เพิ่งป่วย 3.เพิ่งเข้ารักษา 4.ป่วยมานาน และได้รับการรักษาซึ่ง 1 กับ 2 ใช้นักจิตวิทยาได้ แต่ 3 กับ 4 ต้องใช้แพทย์ในการรักษา เพราะฉะนั้น กรมสุขภาพจิต มีทีม MCATT ทั่วประเทศอยู่แล้ว มีสำนักงานเขตตรวจสุขภาพทุกที่อยู่แล้ว หลังจากนี้เขาจะลงไป ตรวจสุขภาพจิตให้กับพี่น้องประชาชน
ปัญหาหมอขาดแคลน เป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัย เราจะแก้อย่างไร
ผมได้มีโอกาสประชุมร่วมกับอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องโครงการ 9 หมอ เขาจะทำ 9 หมอ 9 สาขาวิชา แล้วจะส่งต่อให้โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนเรียกมา ผมคิดว่า ก็วันนี้ผลิตไม่ได้กังวล แต่กังวลว่า หมอที่เป็นอยู่แล้วออกไปมากกว่า
ข้อสอบหมอ ยากเกินมีการเรียกร้องให้ง่ายขึ้น
ไม่เห็นด้วยครับ ใครที่ชอบอะไรต้องศึกษาให้เต็มที่ ผลออกมาต้องรับให้ได้ครับ
เรื่องชิลๆบ้าง เวลาว่างทำอะไร
เตะบอลครับ เตะบอล กินข้าว เที่ยวกับเพื่อน
เชียร์ทีมอะไร
ผมเมื่อก่อนเชียร์แมนยูครับ แต่เคยเลิกเชียร์แมนยูไปปีนึงครับ แต่ตอนนี้กลับมาเชียร์เหมือนเดิมแล้ว ก็ปีนึงที่แพ้บ่อย รู้สึกว่าผิดหวังการทำทีม แต่ตอนนี้กลับมาเชียร์ใหม่แล้ว
คิดว่าสมัยที่จะถึงนี้แมนยูจะดีขึ้นไหม
ผมคิดว่าทุกสโมสรอยากให้ทีมชนะครับ แต่กำหนดไม่ได้ แต่ถามผมว่าอยากให้แมนยูได้แชมป์ไหม อยากได้ เพราะบางครั้งแฟนหงส์มาบอกว่า ไม่ถือถ้วยนานขนาดไหนแล้ว เราไม่ใช่ผู้เล่นเป็นผู้เชียร์ครับ