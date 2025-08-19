ทบ. ส่งทหาร 5 นายบาดเจ็บจากเหตุสู้รบชายแดนไทย-เขมร รักษาต่อยังรพ.พระมงกุฎฯ กทม.
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกองทัพบกได้เคลื่อนย้ายทหารที่รับบาดเจ็บจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา 5 นาย จากรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โดยใช้เครื่องบิน C295 หรือ เครื่อง คาซ่า (CASA) ของทางกองทัพบก จาก จังหวัดอุบลราชธานี มายัง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โดยเครื่องได้เดินทางมาถึง กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กรมการขนส่งทหารบก (ศคย.ขส.ทบ.) ดอนเมือง ในเวลา 11.50 น.
จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารบก ได้เคลียร์เส้นทาง และอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง จนถึงที่หมายในเคลื่อนย้าย โดยใช้เส้นทางจาก กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กรมการขนส่งทหารบก ดอนเมือง ขึ้นยกระดับโทลเวย์ > เชื่อมด่วนดินแดง > ต่างระดับมักกะสัน > ลงพหลโยธิน 1 วนอนุสาวรีย์ ที่หมาย รพ.พระมงกุฏเกล้า ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ทั้งนี้มีพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าว ที่อยู่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ทราบข่าว เมื่อพบเห็นทหารหาญ ต่างก็พูดชื่นชมในวีรกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้รักษาอาการให้หายดีต่อไป