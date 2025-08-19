ครม.ไฟเขียว พชร อนันตศิลป์ นั่งปลัดกระทรวงดีอีคนใหม่ มีผล 1 ต.ค.2568
วันที่ 19 สิงหาคม ที่ประชุม ครม.พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง โดยตำแหน่งที่น่าสนใจคือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอแต่งตั้งโยกย้าย นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงดีอีคนใหม่ ต่อจากนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในสิ้นเดือน ก.ย.นี้
โดยที่ประชุม ครม.พิจารณาแล้ว เห็นชอบ แต่งตั้งโยกย้าย นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงดีอีคนใหม่ โดยให้มีผล 1 ต.ค.2568 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบ ต่ออายุราชการ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อีก 1 ปี เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูงให้พิจารณา รวม 25 ตำแหน่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
- นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
- นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่