เท้ง ลุยกันทรลักษ์ อึ้งชาวบ้านไม่รู้ช่องทางเยียวยา ทั้งที่รัฐมีมาตรการออกมาเยอะ จ่อตั้งกระทู้สด 21 ส.ค.นี้ วิโรจน์ ถามทำไมไม่อนุมัติเหมาจ่ายรายครัว
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร นำคณะ ส.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบ ภายหลังเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยนายวีระยุทธ์ ดวงแก้ว กำนันตำบลเสาธงชัย รายงานข้อมูลในพื้นที่ว่า มี 13 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนมากทำการเกษตร และรับจ้างทั่วไป ซึ่งวันเกิดเหตุมีการอพยพได้ทันท่วงที แต่มีเหตุ โศกนาฏกรรมจรวด BM-21 ยิงลงพื้นที่ปั๊มน้ำมัน มีบ้านที่มีความเสียหายหนักถึงหนักมาก จำนวน 29 หลัง มีความเสียหายบางส่วน 437 หลังประชาชนบางส่วนยังไม่ได้กลับเข้าไปยังบ้านพัก พร้อมฝากไปยังรัฐบาล 3 เรื่อง คือ 1.อยากให้เยียวยาเป็นครัวเรือน 2.ขอให้มีสวัสดิการแก่ ชรบ. และ 3.ฟื้นฟูพี่น้องประชาชนเกษตรกร โดยแยกจากการเยียวยา
ด้านนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ทั้งบุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบปัญหาเรื่องเงินเยียวยา เช่น เงินเยียวยา 3,000 บาท ของพมจ. ซึ่งขณะนี้พบปัญหาคือ ได้รับเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และเสียค่าถ่ายเอกสารคำร้อง 11 หน้า 11 บาท หรือพูดง่ายๆคือ ต้องพิสูจน์ว่าเดือดร้อนจริง ทั้งที่ชาวบ้านทุกคนเดือดร้อนอยู่แล้ว และยังมีเงินเยียวยาค่าซ่อมบ้าน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่พอต่อความเสียหายจริง เนื่องจากบางหลังได้รับความเสียหายพังทั้งหลัง
นอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาของหน่วยงานอื่น แต่ชาวบ้านก็ไม่ทราบช่องทาง หลักเกณฑ์ในการรับเงินเยียวยา หรือหากยื่นเรื่องแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่ ทั้งที่รัฐบาลออกมาตรการหลายอย่าง แต่ชาวบ้านกลับเข้าไม่ถึง วันนี้จึงต้องการรับฟัง ปัญหา และนำมาผลักดันผ่านกลไกของสภา ด้วยการกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด
ด้านนายวิโรจน์ ตั้งคำถามว่า เงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายรายครัวเรือน ซึ่งจะได้รับก็ต่อเมื่อมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ แต่วันนี้ทำไมยังไม่มีการขอมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติเงินช่วยเหลือเหมาจ่ายรายครัวเรือน ทั้งที่ภัยสงครามก็ถือเป็นภัยพิบัติเช่นกัน
จากนั้นประชาชนได้ลุกขึ้นสะท้อนถึงปัญหาในพื้นที่ เช่น สอบถามเรื่องรายได้ ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ข้อเสนอแนะขอให้ทำน้ำประปาดื่มได้ และสอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าเมื่อไหร่เหตุการณ์จะยุติ พร้อมยังตั้งข้อสงสัยเหตุใดรัฐบาลเยียวยาเฉพาะประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากบ้านเรือน และปัญหาราคาปศุสัตว์ตกต่ำ