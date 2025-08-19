ภูมิธรรม ปัดโยกย้าย 25 ผจว. ตามฐานเสียงพรรคการเมือง ย้ำดูความสามารถ ยังมีอีกล็อต

ภูมิธรรม ปัดโยกย้าย 25 ผวจ. ตามฐานเสียงพรรคการเมือง ย้ำ ดูตามความสามารถ-ประสบการณ์ เผย ยังมีอีกล็อต
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดรวม 25 ตำแหน่งในวันเดียวกันนี้ ว่า วาระเข้าไปเรียบร้อยแล้ว ผลออกมาแล้ว และยังมีอีก ยังไม่จบ
เมื่อถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการโยกย้ายส่วนใหญ่เป็นฐานเสียงอีกพรรคการเมืองหนึ่ง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ฐานเสียงพรรคการเมืองมีทุกจังหวัด ยืนยันว่าตนดูตามความสามารถและประสบการณ์ และพยายามโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้แต่ละคนได้มีโอกาสทำงาน
เมื่อถามย้ำว่าการแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า รอบหน้ายังมีอีกรอบ ตอนนี้ค่อยๆ ทำ