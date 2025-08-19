ครม.ถกรวด78วาระ ยกยอดจากสัปดาห์ก่อน รมต.จับกลุ่มอารมณ์ดี ทำสัปดาห์นี้ให้ดีที่สุด จะได้มีสัปดาห์หน้า

ครม. ถกรวด 78 วาระ ยกยอดจากสัปดาห์ที่แล้ว รมต.จับกลุ่มคุยอารมณ์ดี ทำสัปดาห์นี้ให้ดีที่สุด จะได้มีสัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันเดียวกันนี้ ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ใช้เวลานานกว่าปกติ
มีวาระเข้าสู่ที่ประชุมจำนวนมากถึง 78 วาระ เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วไม่มีการประชุมครม. เพราะตรงกับวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม จึงยกยอดมาในสัปดาห์นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งบรรดารัฐมนตรี ได้จับกลุ่มพูดคุยกันอย่างอารมณ์ดี ว่า ทำสัปดาห์นี้ให้ดีที่สุด เพื่อที่จะได้มีสัปดาห์หน้า ซึ่งหมายถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัยคำร้องความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์กับฮุน เซน ในวันที่ 29 สิงหาคม นี้ หากผลเป็นบวกกับ น.ส.แพทองธาร ก็กลับมาทำหน้าที่นายกฯ ต่อไป