อนุทิน อัดแรง สส.กาฬสินธุ์ โหวตรับงบ ทำผิดซ้ำสอง งูเห่าชัด ลั่นเดี๋ยวก็ตายเอง ไม่ขับออก 

“อนุทิน” ซัด “ประภา” สส.กาฬสินธุ์ โหวตร่างงบฯ 69 สวนมติพรรค เป็นแค่สิ่งแปลกปลอมในพรรค ยัน ดองไว้ไม่ขับออก เชื่อ “เดี๋ยวก็ตายเอง” โยนถามเจ้าตัว รับเงิน 8 หลัก แรงจูงใจอื่นหรือไม่ ลั่น “ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแน่นอน”
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย โหวตสวนมติพรรค เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ว่า ก็เป็นที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเราก็สงสัยในคนๆนี้มาตลอด ขณะนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเ ป็นสิ่งแปลกปลอมในพรรค ส่วนจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ก็ไม่ได้ให้มาร่วมกิจกรรมของพรรค ขณะนี้มีการสอบสวนอยู่ ผลการสอบสวนเก่ายังไม่เสร็จสิ้น แต่ก็มีพฤติกรรมเช่นนี้อีก ก็คงไม่ต้องสอบสวนอะไรแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ส่วนอีก 2 คนที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ ถือว่าบริสุทธิ์แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่างเพียงว่า ตอนนี้เหลือเพียงคนเดียว เขาก็ดึงจนวินาทีสุดท้าย เราก็ทำใจ ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ส.ส. ส่วนจะขับพ้นพรรคหรือไม่ นายอนุทิน ตอบเพียงว่า “ผมว่าอยู่ในนี้ดีแล้ว”
เมื่อถามว่า จะสามารถระบุได้เลยหรือไม่ว่ามีการซื้อตัว ส.ส. ในราคา 8 หลัก หรือมีแรงจูงใจอื่นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ก็ต้องไปถามเจ้าตัว ส.ส.กาฬสินธุ์ ส่วนแรงจูงใจนั้น หากคิดตามวิญญูชนก็คิดได้หมด ทำไมเขาถึงทำแบบนั้น พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “รับรองว่าไม่ใช่เพื่อประชาชนแน่นอน”
ส่วนที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีการแตกแถวในการโหวต พรรคจะมีแนวทางป้องกันอย่างไร นายอนุทิน ย้ำว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งแปลกปลอม ซึ่งทุกคนเห็น และไม่มีใครชื่นชมยินดีกับการกระทำนี้ นอกจากจะไม่ชื่นชมยินดีแล้ว ก็ต้องบอยคอต และเป็นสิ่งที่น่าเสียใจแทนพี่น้องประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า จะต้องเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่ต้องเชือดหรอกครับ เขาตายเอง“