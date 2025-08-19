วปอ.ประมูลไม้กอล์ฟบิ๊กตู่ ระดมทุนช่วยทหารชายแดนเขมรกว่า 3 ล้าน มินิ วปอ.รุ่นอิ๊งค์ มอบ 5 หมื่น

วปอ.ลงขัน 3 ล้าน ช่วยทหารชายแดนไทย-กัมพูชา ประมูลไม้กอล์ฟ ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ขณะที่มินิ วปอ.รุ่นแพทองธารมอบ 5 หมื่นบาท กองทัพนำเงินเสริมสร้างความมั่นคง ฐานปฏิบัติการชายแดน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงของฐานที่มั่นในการปกป้องอธิปไตย จากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มูลค่ากว่า 14,800,000 บาท โดยมี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมรับมอบ
พล.อ.อุกฤษฎ์ระบุว่า กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อดำรงไว้ ซึ่งเอกราชและอธิปไตยไม่หวาดหวั่นต่ออริศัตรูที่รุกราน แต่ในการปฏิบัติทางทหารย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการบาดเจ็บและสูญเสีย
แม้ว่าจะเกิดขึ้น แต่กำลังพลทุกนายที่กำลังทำหน้าที่อยู่จากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เสียขวัญแต่อย่างใด ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจและทำหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเสมอมาจนถึงวันนี้ และจะปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงนั้นต่อไปในอนาคต
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว กองบัญชาการกองทัพไทยได้ช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงฐานปฏิบัติการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี หรือส่งกำลังบำรุงเข้าไปในพื้นที่
สิ่งที่เราร่วมใจในวันนี้เพื่อเชิดชูเกียรติตอบแทนคุณงามความดีของกำลังพลผู้เสียสละ โดยมอบสวัสดิการกำลังพลบาดเจ็บทุกท่าน แต่ละนายมีอาการบาดเจ็บสาหัส และหลายนายสูญเสียอวัยวะ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตในอนาคต
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถยุทโธปกรณ์เพื่อการปฏิบัติการพิเศษ เช่น เทคโนโลยีในการพิสูจน์ทราบ เพิ่มความทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องอธิปไตยของฝ่ายเรา และสร้างบังเกอร์ความมั่นคงของฐานที่มั่น เส้นทางปรับปรุงก่อสร้างภูมิประเทศที่สำคัญ เช่น ภูมะเขือ
สำหรับพื้นที่ภูมะเขือ เราได้จัดวางกำลังไว้จำนวนหนึ่ง ค่อนข้างมากพอสมควร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความยากลำบากในการเข้าถึง และกำลังพลต้องระมัดระวังระบบสุขอนามัยที่ต้องทำเพื่อรองรับพี่น้องทหารให้ถูกสุขลักษณะ
รวมถึงการจัดหาระบบโซลาร์เซลล์ กล้องส่องทางไกลอินฟiาเรด สิ่งเหล่านี้เมื่อทหารได้รับจะเกิดเป็นสิทธิประโยชน์และเป็นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนต่อไป
ความร่วมมือของทุกท่านแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติช่วงเวลาสำคัญนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษา วปอ.ในแต่ละรุ่นได้มอบเงินช่วยเหลือรวมกว่า 3 ล้านบาท โดย วปอ.64 ที่มี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานรุ่น วปอ.64 ได้มอบเงินกว่า 776,000 บาท โดยรุ่นดังกล่าวมีการจัดระดมทุนหลายทาง รวมทั้งมีการประมูลสิ่งของ หนึ่งในนั้นคือไม้พัตเตอร์ (ไม้กอล์ฟ) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ขณะที่ วปอ.บอ.รุ่นที่ 1 รุ่นของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รมว.วัฒนธรรม มอบเงิน 50,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชน เครือข่ายต่างๆ เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอนเงิน 1 ล้านบาท และบริษัท ปตท. 5 ล้านบาท เป็นต้น